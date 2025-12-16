ANSA/The Best: Premios para Dembelé y Donnarumma

Dembelé, delantero de 28 años, ya había ganado el Balón de Oro por su participación decisiva en la campaña del París Saint-Germain que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League durante la temporada 2024-25.

"Quería agradecer a mis compañeros. El trabajo duro da sus frutos. Ha sido un año fantástico para mí, tanto individual como colectivamente", declaró Dembélé tras la ceremonia, que se llevó a cabo en la vigilia de la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025.

Dembelé, que también fue elegido el jugador más valioso de la temporada 2024-2025 en la Champions League y en la Ligue 1, fue decisivo además para llevar al PSG a la final del Mundial de Clubes 2025 que registró la coronación del Chelsea.

A su vez, Donnarumma fue condecorado también por su desempeño en PSG, del cual pasó al inicio de esta temporada al Manchester City tras haber ganado la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League con el equipo francés.

"Donnarumma es el primer italiano en ganar este título desde Gianluigi Buffon en 2017, demostrando ser un digno sucesor", destaca un mensaje publicado en redes sociales por la FIFA, cuyo presidente Gianni Infantino le entregó el premio al arquero del City.

"Es un verdadero honor recibir este premio. Estoy muy contento y espero hacer mucho más. Quiero agradecer a todos los que votaron por mí", expresó Donnarumma, de 26 años, desde su cuenta de Instagram.

Donnarumma ya había recibido en septiembre pasado por segunda vez el premio Yashin luego de haber sido clave en la temporada 2024-25 del PSG, pese a lo cual fue separado del plantel por el DT español Luis Enrique, tras lo cual fue transferido al Manchester City.

El arquero italiano, que también forma parte de la alineación ideal del año, fue elegido por un jurado internacional compuesto por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas y periodistas, así como por votación de la afición en el sitio web oficial de la FIFA.

Donnarumma comparte la alineación ideal con cinco de sus ex compañeros en PSG: el marroquí Achraf Hakimi, el ecuatoriano William Pacho, Dembelé y los portugueses Nuno Mendes y Vitinha.

El resto del equipo ideal lo completan el neerlandés Virgil Van Dijk (defensor del Liverpool), los mediocampistas ingleses Cole Palmer (Chelsea) y Jude Bellingham (Real Madrid) y su colega español Pedri, quien es compañero en Barcelona del Lamine Yamal, el otro delantero de la alineación de 2025.

Comprensiblemente, el premio al mejor DT fue para Luis Enrique, quien superó al alemán Hans-Dieter Flick (campeón de la Liga con Barcelona) y al neerlandés Arne Slot, quien ganó la Premier League con Liverpool.

La ceremonia de la FIFA en Doha también distinguió a Santiago Montiel con el Premio Puskas por el gol de chilena que marcó en mayo pasado para Independiente contra Independiente Rivadavia por la liga de primera división de Argentina.

A su vez, la mediocampista española Aitana Bonmatí ganó el premio a la mejor jugadora por tercer año consecutivo por su desempeño con Barcelona, el cual le permitió además recibir su tercer Balón de Oro seguido.

El premio a la mejor entrenadora fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, quien fue condecorada por quinta vez (récord) tras guiar a Inglaterra a ganar su segundo título de la Eurocopa en la edición disputada en Suiza.

El arco de esa selección inglesa fue custodiado por Hannah Hampton, jugadora del Chelsea que fue elegida la mejor guardameta del año, mientras que Lizbeth Ovalle recibió el Premio Marta por el gol que marcó en marzo pasado para Tigres contra Guadalajara por la liga femenina de México antes de pasar al Orlando Pride del campeonato estadounidense. (ANSA).