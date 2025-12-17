ANSA/Turismo: Entre Navidad y Reyes, viajan 19,3 millones de italianos

Según una encuesta realizada por TecnŠ para Federalberghi (Federación Hotelera), 7,86 millones de personas partirán para las vacaciones de Navidad, 4,5 millones para Nochevieja, 990.000 para Reyes y 5,87 millones de italianos se espera que viajen para unas "vacaciones largas", que incluyen al menos dos días festivos.

El 91% elegirá Italia como destino preferido, mientras que el 9% restante optará por el extranjero. En general, el número de quienes optan por estancias más largas está creciendo.

Se espera que la facturación total aumente hasta alcanzar los 16.300 millones de euros, mientras que la de las vacaciones de Navidad alcanzará los 4.100 millones de euros. La facturación de las vacaciones largas ascenderá a 8.700 millones de euros.

Solo para las vacaciones de Nochevieja, se espera que la facturación alcance los 3.100 millones de euros. Durante las vacaciones largas, el gasto medio per cápita será de 1.482 euros (1.320 euros para quienes permanezcan en Italia y 2.963 euros para quienes viajen al extranjero).

"En general, los datos de nuestra encuesta demuestran la resiliencia y la adaptabilidad de nuestros conciudadanos", afirmó Bernab• Bocca, presidente de Federalberghi.

"El clima económico actual no es precisamente el mejor. No olvidemos que son precisamente los escasos recursos económicos los que obligan a muchos viajeros potenciales a quedarse en casa. Sin embargo, el deseo de honrar las tradiciones persiste, de disfrutar de la compañía de los seres queridos en un momento de serenidad y relajación, quizás evitando largos viajes, de visitar lugares cercanos, de recorrer mercados navideños o de visitar ciudades de arte. Italia, como hemos visto, sigue siendo el destino predilecto; en esencia, el turismo nacional es la imagen de esta Navidad de 2025", agregó.

"El calendario de este año también ha sido un gran incentivo para planificar las vacaciones", añadió Bocca.

"Cabe destacar que el 25 de diciembre cae en jueves, la Nochevieja en miércoles y la Epifanía en martes", expresó.

"Los resultados —concluyó Bocca— muestran que veremos un repunte en comparación con 2024, lo cual es positivo. Siempre interpretamos los datos con una perspectiva clara. El comienzo del nuevo año nos impulsará rápidamente hacia el gran reto de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. Y queremos que los ganadores, además de los campeones en el campo, sean nuestros empresarios hoteleros y toda la industria turística italiana".

(ANSA).