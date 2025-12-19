ANSA/Turismo: Italia se acerca a 470 millones de visitantes en 2025

La protagonista de la campaña MiTur, que desató la polémica en el país, ha disfrutado, según la ministra, de un gran éxito a nivel mundial. "Casi agradezco a quienes la masacraron, destruyeron y se burlaron de ella aquí, pero en el extranjero fue muy apreciada y ha realizado más de 50 viajes para promocionar nuestro país", afirmó Santaché.

"Por eso, nos alegra que se humanice y continúe su viaje gracias a 'Bienvenido a Meraviglia', la nueva campaña de nuestro ministerio en las principales estaciones de tren de Italia, dedicada a lugares menos conocidos e islas más pequeñas del país", apunta la funcionaria. Aparecerá en los canales de Instagram de Venere (Venereitalia23) e IG Italia, la primera revista online dedicada a narrar la nación. El rostro de la diosa más hermosa es Francesca Faccini, una estudiante de psicología de 23 años de Roma, con cabello rubio largo y ondulado y ojos azules.

Fue elegida entre unas 300 candidatas y, bajo los flashes de los fotógrafos, admitió: "Es una gran responsabilidad, pero estoy muy contenta. Aprovecharé esta oportunidad para visitar lugares de nuestra hermosa Italia que aún no conozco".

De hecho, Venus tendrá la tarea de recorrer la península a lo largo y ancho para contar su historia. "Después de todo, ni siquiera los italianos podemos afirmar que conocemos todas las maravillas de nuestro país. De hecho, la palabra clave en la que me centraré a lo largo de 2026 es sub-turismo. Muchos se han fascinado con el sobre-turismo, pero yo me centraré en el fenómeno opuesto", explicó Santaché.

"De hecho, el 75% de los turistas que llegan a nuestro país se alojan en el 4% del territorio nacional, o, dicho de otro modo, en 10 provincias italianas. Por lo tanto, creo que la clave para el crecimiento del turismo en nuestro país es abordar ese 96% del territorio que está en sub-turismo", remarcó la ministra.

También celebró los resultados de un año muy positivo, agradeciendo a los empresarios y trabajadores del sector a todos los niveles. "El turismo estuvo en excelente forma en 2025: los primeros nueve meses del año se han recibido 406 millones de visitantes, un aumento aproximado del 3%. Los datos que tenemos hoy, que no son definitivos, sino proyecciones, nos llevan a alcanzar los 470 millones de visitantes para todo el año", explicó. "Esta es una cifra muy importante para los visitantes, porque ya hemos tenido la satisfacción de superar a Francia, lo que nos llena de satisfacción", amplió.

El total de visitantes está en línea con el de España (415,6 millones) y su rendimiento es superior al de Francia (401,3 millones), Alemania (346 millones) y Grecia (140,4 millones). El componente internacional es el principal impulsor del sector: aumentó más de un 4% respecto al año pasado y representa el 55% del flujo total.

Según la ministra, este éxito va más allá de los datos cuantitativos ("No nos interesa solo el número de llegadas; somos un país de calidad, no de cantidad") y se traduce en solidez económica, lo que demuestra la creciente capacidad del sector para generar valor para la economía nacional. En el período enero-septiembre de 2025, el Banco de Italia registró un superávit récord de 19.600 millones de euros (un 7% más que en 2024) en la balanza de pagos turística, y un gasto internacional de 46.400 millones de euros, un 4,9% más que en 2024. Además, las previsiones de la Oficina de Estadística del ministerio estiman un excelente resultado para el cierre del año, con más de 20 millones de visitantes previstos para diciembre, un aumento tanto respecto a 2024 (19,7 millones) como a 2023 (18,9 millones).

La montaña sigue siendo un destino clave, impulsando la demanda con una tasa de saturación de agencias de viajes online del 51,4% y un crecimiento significativo en las regiones del sur. El sur lidera las variaciones porcentuales, con aumentos significativos en Calabria (+9,4%), Molise (+7,7%), Basilicata (+7%), Apulia (+6,7%) y Campania (+5,9%), lo que confirma el éxito de los esfuerzos de desarrollo territorial y de equilibrio de flujos.

Por último, Italia.it, explica el ministro, "se posiciona como el portal oficial de turismo líder en Europa, con un total de 22,7 millones de visitas y 16,3 millones de usuarios únicos, superando a competidores como Irlanda, España y Francia".

