ANSA/Turismo: Municipios gastan casi 400.000.000 de euros por Navidad

Además de los desembolsos en iluminación, decoraciones, árboles y espectáculos (alrededor de 274 millones de euros), se suma un gasto adicional por el personal municipal —98,5 millones para operarios, técnicos y personal administrativo— y por el consumo de energía eléctrica, que asciende a 24,9 millones.

Nápoles encabeza el ranking de gasto, con una inversión de 4,8 millones de euros.

"Algunos ejemplos de gasto? En lo más alto está Nápoles, con una inversión de 4,8 millones de euros; le siguen Sassari con 2,3 millones, Trieste y Messina con más de 1,3 millones, y Siena con 1,1 millones", explica Massimo Feruzzi, CEO de Jfc y responsable del estudio.

El analista explica que "también es elevada la inversión en Roma, Milán y Florencia, pero en estos casos es más complejo precisar cifras, ya que los municipios realizan inversiones directas en conjunto con asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, y los fondos están muy distribuidos entre distintos distritos, lo que dificulta una evaluación unificada".

Feruzzi subraya además que "son 5.084 las administraciones municipales que invierten para embellecer la ciudad durante las fiestas navideñas, pero solo 280 logran atraer visitantes que pernoctan al menos una noche para vivir el clima festivo y participar en eventos o espectáculos".

"Con demasiada frecuencia, estos gastos responden únicamente al entusiasmo del administrador de turno, sin considerar si luego las iniciativas y decoraciones aportan valor turístico al territorio", advierte.

De ese gasto total, solo el 31,2% se cubre con patrocinios.

"El dato más significativo es que el 73,2% de esos ingresos por 'sponsors' proviene, en realidad, de empresas participadas, entes in house, empresas especiales, fundaciones u otros organismos del propio territorio, estrechamente vinculados a la administración municipal, mientras que solo el 26,8% llega efectivamente desde empresas privadas", señala Feruzzi.

Por último, se observa que los municipios con una población de entre 20.000 y 60.000 habitantes gastan, en promedio, 308.700 euros, una cifra superior a la media nacional y mayor que la de los municipios con entre 60.000 y 100.000 residentes (230.700 euros).

La explicación es sencilla: muchos de estos municipios tienen un perfil turístico y buscan aumentar su atractivo —y, en consecuencia, atraer visitantes— a través de la atmósfera navideña y de eventos o propuestas temáticas. (ANSA).