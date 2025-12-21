ANSA/Turismo: Nápoles festeja sus 2.500 años

A los residentes y turistas que habían reservado también se unieron los numerosos atletas que llenan el parque real cada mañana.

El concierto del amanecer fue todo un éxito, abriendo el día clave de las celebraciones del Municipio por el 2500 aniversario de la fundación de Neápolis, la fecha simbólica del 21 de diciembre.

Numerosos eventos tuvieron lugar por toda la ciudad y sus lugares emblemáticos, comenzando con una aclamada actuación de Matriarcanto al amanecer, que incluyó música clásica y popular.

"Feliz Cumpleaños Neapolis" se consolida como la culminación del programa de la Ciudad de Nápoles, impulsado por el alcalde Gaetano Manfredi, coordinado por la concejala de Turismo Teresa Armato y bajo la dirección artística de Laura Valente.

El programa, de un año de duración, abarca prácticas artísticas, instituciones culturales y comunidades locales.

El maratón cultural, desde el amanecer hasta el anochecer, concluye con una velada especial en el salón de baile del Museo y Bosque Real de Capodimonte, gracias a la colaboración institucional con el director Eike Schmidt. También incluye una constelación de eventos que involucran teatros, salas de producción y recintos como el Teatro San Ferdinando, desde el centro histórico hasta Bagnoli.

El teatro de Eduardo fue la segunda parada del día, con la inauguración de la exposición "Fragmentos de una vida para el teatro. Paolo Grassi y Eduardo De Filippo entre el Sur y el Norte", curada por Francesca Grassi.

La exposición, coproducida por la Fundación Paolo Grassi (asistió su presidente Stefano Rolando), el Ayuntamiento de Nápoles - Napoli 2500, en colaboración con el Teatro di Napoli - Mercadante, el Teatro San Ferdinando y la Fundación Eduardo De Filippo, presenta a través de fotografías, documentos, vídeos y correspondencia inédita el diálogo entre dos figuras clave del teatro del siglo XX.

Numerosos aficionados, miembros de la comunidad teatral napolitana, residentes y turistas asistieron a la actuación de Antonello Cossia. También se exhibió un cartel de la representación de "El hospicio de los pobres" de Gorki por parte de Piccolo en La Fenice, una oportunidad para recordar la centralidad del gran edificio, que se abre nuevamente a la ciudad y donde hasta marzo se puede visitar el espacio "Ancora qui", curado por Laura Valente.

Capodimonte presenta dos espectáculos: "En el Nombre de la Madre para NAPOLI2500" de Erri De Luca, dirigido por Gianluca Barbadori y con Galatea Ranzi, una Madonna contemporánea, y "Millennium Naples", un estreno mundial de Yaman Okur, quien también dirige y coreografía.

Este proyecto entrelaza cuerpo, sonido e imagen, con la sesión de DJ barroca de Salvio Vassallo y la participación de jóvenes raperos del taller "We Are the Constitution", concebido por Laura Valente como parte de Futuro Quotidiano, un proyecto que culmina en la tradición napolitana de la Constitución, bajo la supervisión de Francesco Di Leva. (ANSA).