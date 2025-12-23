ANSA/Turquía: Cae en Turquía avión con el jefe del Estado Mayor libio; 5 muertos

A bordo de la aeronave, con destino a Trípoli, en Libia, viajaban otras cuatro personas, además del general.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, fue quien anunció la tragedia.

Previamente, había alertado sobre la pérdida de contacto por radar con el Falcon exactamente 42 minutos después del despegue, que ocurrió a las 20:10 hora local.

"Los restos del avión que despegó del aeropuerto de Ankara Esenboga han sido encontrados por nuestra Gendarmería dos kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana", confirmó el ministro Yerlikaya.

En las labores de búsqueda participaron la gendarmería, las fuerzas armadas y varios equipos de rescate de los ministerios de Transporte e Interior.

El primer ministro libio del gobierno de Trípoli, Abdul Hamid Dbeibah, confirmó posteriormente que el jefe de Estado Mayor murió en un "accidente" aéreo mientras regresaba de Ankara.

Antes del desastre, el Falcon había enviado una solicitud de aterrizaje de emergencia mientras sobrevolaba el distrito de Haymana en Ankara. Luego se perdieron los contactos, hasta el impacto y el hallazgo de los restos.

Varias cadenas de televisión privadas turcas transmitieron imágenes que mostraban el cielo iluminándose por una explosión, no lejos del presunto lugar donde la aeronave había emitido su señal.

Por el momento no se ha avanzado ninguna hipótesis oficial sobre lo sucedido, pero la fiscalía general de Ankara ha abierto una investigación.

Según la cadena CNN Turk, parece que el piloto envió la señal de emergencia y quería regresar al aeropuerto debido a un fallo eléctrico.

Según el Ministerio de Defensa turco, el general Al-Haddad había viajado a Turquía donde se había reunido con el ministro Yasar Guler y el jefe de Estado Mayor turco Selcuk Bayraktaroglu, junto con otros comandantes militares.

Turquía mantiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, al que brinda apoyo económico y militar. (ANSA).