ANSA/Ucrania: 3 muertos en masivo ataque ruso, misiles y drones

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques previos a Navidad demostraban que el Kremlin no tenía intención de poner fin a la invasión que lanzó en febrero de 2022. Rusia atacó con 635 drones y 38 misiles, según informó la fuerza aérea ucraniana.

Los ataques se produjeron un día después de que un general ruso muriera en la explosión de un automóvil en Moscú y después de que ambas partes mantuvieran conversaciones por separado en Miami con funcionarios estadounidenses sobre el fin de la guerra.

No ha habido indicios de un avance inminente en el impulso diplomático. Zelensky afirmó que un niño de cuatro años murió en la región central de Zhytomyr, donde un dron ruso impactó un edificio residencial.

Los trabajadores se apresuraban a reparar la infraestructura energética afectada por el ataque, añadió, lo que obligó a realizar cortes de energía de emergencia en varias regiones en medio de un gélido invierno.

"Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque perpetrado esencialmente en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra", declaró Zelensky. "Putin aún no puede aceptar que debe dejar de matar", añadió.

El ejército ruso anunció un ataque masivo con drones de largo alcance y misiles hipersónicos contra instalaciones militares y energéticas. El jefe de la región ucraniana de Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, informó que una niña nacida en 2021 falleció por las heridas sufridas tras el impacto del edificio en el que se encontraba.

También hubo muertes en las regiones de Kiev y Jmelnitski.

La región de Odesa, en el sur del Mar Negro, también fue blanco de nuevo, mientras Rusia intensifica sus ataques contra la importante ciudad portuaria.

Las autoridades ucranianas afirman que la intensificación de los ataques es un intento de destruir por completo la logística marítima de Ucrania.

La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, afirmó que las instalaciones energéticas del oeste del país fueron las más afectadas por los ataques.

La vecina Polonia desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo durante los ataques, según informó el ejército polaco en una publicación en X.

En el campo de batalla del este, el ejército ruso afirmó haber capturado asentamientos en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk, en un avance lento que se ha acelerado en las últimas semanas.

Moscú informó el lunes de un "lento progreso" en las negociaciones sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra, mientras Kiev y sus aliados europeos buscan ajustar una propuesta inicial que se adhirió a muchas de las exigencias más firmes de Rusia. (ANSA).