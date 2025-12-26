ANSA/Ucrania: Garantías y territorios, los 20 puntos del plan EEUU-Kiev

En esa ocasión, el líder ucraniano había revelado los detalles del último plan conocido para poner fin a la guerra.

1. Ucrania es un Estado soberano y todos los firmantes del acuerdo lo confirman con sus firmas.

2. Este documento constituye un acuerdo de no agresión completo e incondicional entre Rusia y Ucrania. Para sostener la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo para supervisar la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, a fin de garantizar la notificación oportuna de las violaciones.

3. Ucrania recibirá sólidas garantías de seguridad.

4. Las fuerzas armadas ucranianas se mantendrán en 800.000 efectivos en tiempo de paz.

5. Estados Unidos, la OTAN y los Estados europeos firmantes proporcionarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes necesarias y en todos los documentos requeridos en los instrumentos de ratificación.

7. Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea dentro de un período de tiempo específicamente definido y gozará de un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo.

8. Está previsto un sólido paquete de desarrollo para Ucrania, que se definirá en un acuerdo separado sobre inversiones y prosperidad futura.

9. Se establecerán varios fondos para la recuperación de la economía ucraniana, la reconstrucción de las zonas y regiones dañadas y las cuestiones humanitarias.

10. Ucrania acelerará el proceso para concluir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

11. Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear.

12. La central nuclear de Zaporizhzhia será gestionada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia (Ucrania, en cambio, querría una gestión compartida con los estadounidenses, excluyendo a Rusia).

13. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las distintas culturas y que eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, la línea de despliegue de las tropas a la fecha del presente acuerdo es reconocida de facto como línea de contacto.

Rusia debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Járkov para que el presente acuerdo entre en vigor. Fuerzas internacionales serán desplegadas a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento del acuerdo (como explicó Zelensky, Moscú quiere que Ucrania renuncie a Donetsk, mientras que Estados Unidos está ofreciendo un compromiso: una zona económica libre. Para Kiev, esta última solo puede adoptarse con una aprobación especial del parlamento o mediante un referéndum).

15. Tras alcanzar los acuerdos sobre los territorios, tanto la Federación Rusa como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos por la fuerza.

16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales.

17. Se establecerá un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes: todos los prisioneros de guerra restantes serán intercambiados sobre la base de "todos por todos"; todos los civiles y rehenes detenidos, incluidos los niños, serán devueltos.

18. Ucrania deberá convocar elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19. El presente acuerdo es jurídicamente vinculante. Su aplicación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz presidido por Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos formarán parte de este mecanismo. En caso de violaciones, se aplicarán sanciones.

20. Una vez que todas las partes hayan acordado este acuerdo, entrará inmediatamente en vigor un alto el fuego completo. (ANSA).