ANSA/Ucrania: La partida de los 210.000 millones para Kiev

-LOS ACTIVOS RUSOS. Los activos fijos del Kremlin ascienden a aproximadamente 210.000 millones de euros, de los cuales 185.000 millones se encuentran en el depósito de valores Euroclear en Bélgica, mientras que el resto se halla mayoritariamente en manos de instituciones financieras.

Y sin contar los préstamos ya acordados en el G7 (45.000 millones de euros), el importe real se reduce a aproximadamente 165.000 millones de euros. La propuesta de la Comisión prevé que este fondo cubra las necesidades de Kiev de 90.000 millones de euros -45.000 millones de euros anuales-, distribuidos en seis tramos entre 2026 y 2027.

- GARANTIAS Y CUOTAS DE LOS 27. Bélgica, donde Euroclear tiene su sede, ya expresó su mayor preocupación por la operación, temiendo acciones legales y represalias por parte de Rusia, como la incautación de activos europeos en Rusia o en terceros países, a pesar de la insistencia de la Comisión en que no se trata de una confiscación y de que los derechos rusos sobre los activos permanecen intactos.

Para abordar estas inquietudes, la propuesta se ha reforzado con una cadena de garantías. El préstamo está respaldado por garantías de los Estados miembros, que están obligados a intervenir si Kiev incumple el pago. Las garantías serían voluntarias al participar, pero vinculantes una vez firmadas y se distribuirían en función de la renta nacional bruta: con este plan, la participación potencial de Italia ascendería a al menos 25.000 millones de euros. Alemania tendría la mayor parte, con un importe aproximado de 52.000 millones de euros.

- LAS ULTERIORES TUTELAS. Estas garantías se complementan con un mecanismo automático de liquidez, que permitiría a la UE adelantar fondos a los Estados miembros en momentos de necesidad, y salvaguardias adicionales para garantizar la liquidez inmediata de las instituciones financieras y evitar tensiones en el mercado.

El modelo incluye cobertura ante posibles demandas internacionales y un mecanismo de compensación en caso de embargo de activos europeos en el extranjero. Se introdujo un umbral mínimo para evitar microtransacciones bancarias y una cláusula de prudencia: los pagos a Ucrania solo comenzarán cuando se garantice al menos el 50% de la cobertura financiera. En general, el préstamo de Reparación pretende transformar los activos rusos congelados en una palanca financiera para apoyar a Kiev, sin afectar formalmente su propiedad. (ANSA).