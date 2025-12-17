ANSA/Ucrania: Londres dará a Kiev US$2500 millones del Chelsea de Abramovich

El primer ministro laborista, Keir Starmer, anunció la medida durante el turno de preguntas en la Cámara de los Comunes, recordando el acuerdo alcanzado con sus aliados europeos sobre la congelación generalizada de activos.

"Mi mensaje a Abramovich es este: el tiempo apremia. Cumpla la promesa que hizo [sobre la asignación de los fondos de la venta del club a la reconstrucción de Ucrania] y pague ahora. Si no lo hace, estamos dispuestos a recurrir a los tribunales para garantizar que cada céntimo llegue a las víctimas de la guerra ilegal de (Vladimir) Putin".

Los fondos congelados se encuentran en una cuenta bancaria del Reino Unido y legalmente pertenecen a Abramovich: son el producto de la venta del club, autorizada por el gobierno en mayo de 2022 para salvar al Chelsea después de que el magnate fuera sometido a sanciones en Londres.

Estos fondos no pueden transferirse sin la autorización de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras.

Starmer anunció hoy que su gobierno emitirá la licencia, cuyos términos otorgan al oligarca 90 días para crear una fundación dedicada a asignar los 2.500 millones de euros.

De lo contrario, el gobierno emprenderá acciones legales.

El expropietario del Chelsea, de nacionalidad rusa e israelí, acusado de mantener relaciones cercanas con el Kremlin, ha estado viviendo últimamente principalmente en Medio Oriente.

Abramovich no respondió oficialmente a las declaraciones del primer ministro.

El multimillonario había insistido previamente en que los fondos debían asignarse a "todas las víctimas de la guerra", incluidas las víctimas rusas.

Mientras, las intenciones del gobierno británico se reiteraron en un comunicado de Downing Street: los fondos "fortalecerán la capacidad de respuesta en primera línea, mejorarán la protección de los más vulnerables y apoyarán soluciones sostenibles que ayuden a Ucrania a pasar de la respuesta a la crisis a la resiliencia a largo plazo".

En reuniones bilaterales y cumbres con líderes europeos en las últimas semanas, Starmer había destacado constantemente la importancia de la cooperación respecto al uso de activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de Kiev. (ANSA).