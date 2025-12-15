ANSA/Ucrania: Meloni satisfecha con las garantías a Kiev

"Espero pasos adelante", afirma al ingresar a la Cancillería federal alemana, visiblemente satisfecha también porque en la arquitectura del plan de paz figuran garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 de la OTAN, una idea que reivindica haber puesto ella misma por primera vez sobre la mesa.

Sabe que el punto más crítico —el de los territorios— sigue abierto, pero considera que esa decisión compete exclusivamente a los ucranianos.

En paralelo, los europeos deben tomar otra determinación, igualmente compleja: el uso de los activos rusos congelados para conceder un préstamo a Kiev.

Roma pidió que en Bruselas se evalúen otras hipótesis de apoyo financiero y el jueves, en el Consejo de la UE, fijará un límite claro: cualquier solución no debe impactar en las reglas del Pacto de Estabilidad. En cualquier caso, explican fuentes gubernamentales, la posición sigue en evolución.

Para Meloni, la cita en Alemania sirve para ratificar la cohesión entre europeos, ucranianos y estadounidenses. Apenas llegada, la primera ministra mantuvo un breve intercambio con Jared Kushner, uno de los enviados de Donald Trump.

La cumbre de última hora de la tarde —con cena de trabajo incluida— fue precedida por varias reuniones preparatorias entre negociadores de Estados Unidos y Ucrania y los asesores de Seguridad Nacional de Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, con Fabrizio Saggio, consejero diplomático de la jefa de gobierno, sentado a la mesa.

Según fuentes italianas, se está delineando un marco que combina un plan de paz con garantías de seguridad creíbles y robustas, y una perspectiva de mediano y largo plazo para la reconstrucción y el relanzamiento económico de Ucrania.

Cuando Meloni propuso meses atrás tomar como referencia las garantías de seguridad, muchos decían que sería imposible; hoy, subrayan en ámbitos oficiales, se han vuelto centrales y cuentan no solo con el respaldo estadounidense.

El balance de la cumbre será el eje de las comunicaciones que Meloni realizará el miércoles en la Cámara de Diputados y el Senado. Un discurso en el que también abordará el tema de los activos rusos, el corazón del próximo Consejo de la UE.

Para Roma, según la línea que se filtra, ya se trate de garantías o de préstamos, cualquier costo deberá quedar fuera del Pacto de Estabilidad. Es una posición explicitada en el borrador de la resolución que el centroderecha votará en el recinto tras las comunicaciones.

Allí se insta al gobierno a "solicitar a la Comisión Europea un examen en profundidad de los aspectos jurídicos y financieros de todas las opciones de financiación sobre la mesa, reiterando que Italia —que con un esfuerzo considerable se ha ganado la perspectiva de salir del procedimiento por déficit excesivo— prestará especial atención al impacto actual y futuro sobre las cuentas públicas".

En cuanto a los detalles, el borrador remite a los socios europeos para evaluar conjuntamente "las necesidades reales de asistencia financiera de Ucrania para 2026-2027" y para identificar, entre las opciones posibles, "la más sólida desde el punto de vista legal y financiero", con "reglas claras sobre el uso de los fondos".

En cualquier caso, subrayan fuentes del Ejecutivo, Italia no está aislada en este tema y en estos días se busca llegar a una arquitectura financiera que funcione. Se esperan ajustes al texto difundido por la mañana, pero en la Liga hay satisfacción: "Nuestras posiciones fueron tenidas en cuenta".

No hay referencias explícitas a un nuevo envío de armas a Ucrania, aunque Meloni ya garantizó que la prórroga de la autorización llegará antes de fin de año.

El partido de Matteo Salvini pretende que el decreto tenga cierto margen de flexibilidad, para no quedar desfasado cuando se alcance un acuerdo.

Mientras tanto, la resolución confirma el compromiso de recurrir a "todas las herramientas de la diplomacia, incluida la sancionatoria", para empujar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. (ANSA).