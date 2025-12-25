ANSA/Ucrania: Moscú replica a Zelensky, "planteo inadecuado para llegar a la paz"

Se trata de "una actitud maleducada y funesta", y en general Zelenski "parece una persona para nada adecuada", dijo Peskov.

"Quien se pregunta si es capaz de tomar decisiones adecuadas para una solución a través de medios políticos y diplomáticos", añadió.

Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania están logrando "avances lentos pero constantes". Sin embargo, Washington "debe oponerse con fuerza y detener los intentos de Europa de sabotear estos avances".

Así lo dijo durante una rueda de prensa la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, siempre según Tass.

"Las discusiones con EE. UU. sobre los territorios se ven obstaculizadas por intentos extremadamente dañinos por parte de un grupo de países, en primer lugar de Europa occidental, de sabotear y descarrilar todos los avances diplomáticos logrados hasta ahora", afirmó la portavoz, instando a la administración estadounidense a "contrarrestar estos intentos".

Un telegrama de felicitación navideña fue enviado por Vladímir Putin a Donald Trump. Así lo reveló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según informa la Tass. "El presidente felicitó al presidente estadounidense por la Navidad y las fiestas de fin de año", explicó Peskov, subrayando que "entre personas educadas" es un deber enviar mensajes oficiales de felicitación.

El presidente Zelensky saludó a los ucranianos en Nochebuena, afirmando que, "a pesar de todo el sufrimiento que ha traído", Rusia no es capaz de "ocupar" lo que más importa: la unidad de Ucrania.

Zelensky también deseó la muerte de Putin, sin nombrar explícitamente al presidente ruso, definiéndola como un "sueño compartido" de los ucranianos.

"Celebramos la Navidad en un momento difícil.

Lamentablemente, no todos estamos en casa esta noche.

Lamentablemente, no todos tienen todavía un hogar. Y lamentablemente, no todos están con nosotros esta noche. Pero a pesar de todo el sufrimiento traído por Rusia, no es capaz de ocupar o bombardear lo que más importa. Este es nuestro corazón ucraniano, nuestra confianza mutua y nuestra unidad", dijo Zelensky.

"Hoy todos compartimos un sueño. Y expresamos un deseo, para todos nosotros. 'Que muera', cada uno de nosotros podría pensar para sí mismo. Pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más grande. Pedimos la paz para Ucrania. Luchamos por ella. Y oramos por ella. Y la merecemos", dijo Zelensky en su discurso de Nochebuena.

En su discurso, Zelensky también afirmó que en este momento los ucranianos rezan por todos los que están en el frente: "para que regresen vivos. Por todos los que están prisioneros: para que regresen a casa. Por todos nuestros héroes caídos que defendieron Ucrania a costa de sus vidas. Por todos aquellos a quienes Rusia ha obligado a la ocupación y la huida. Por aquellos que están luchando, pero no han perdido a Ucrania dentro de sí mismos, y por lo tanto Ucrania nunca los perderá".

Esta es la tercera Navidad que Ucrania celebra el 25 de diciembre, según el calendario gregoriano occidental, junto con Occidente, después de haber decidido hace dos años abandonar el antiguo calendario juliano de muchas otras iglesias ortodoxas, como la rusa, que en cambio celebran la Navidad el 7 de enero.

