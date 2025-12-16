ANSA/Ucrania: Para los voluntarios tropas de apoyo a Kiev, Italia afuera

Europa afirma estar dispuesta a liderar una "fuerza multinacional" con "el apoyo" de Estados Unidos (la famosa salvaguarda) también dentro de las fronteras ucranianas. Quién formará parte de esto y con qué funciones aún está por verse. Lo cierto es que Italia, como se esperaba, no enviará soldados a Ucrania, aunque ha manifestado su disposición a participar de otras maneras.

Con los Voluntariosos "hemos redactado un documento, pero hemos decidido no compartirlo: después del cese al fuego estará listo y verán cómo contribuirá cada capital", precisó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Más de "treinta países" están dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad, añadió, pero, por supuesto, "no todos con tropas" (se habla, por ejemplo, de logística o inteligencia).

Roma no descarta un papel en la formación de las fuerzas ucranianas, siempre fuera de las fronteras. Todo suma, digamos.

Pero no es precisamente lo que Ucrania (ni Estados Unidos) prioriza.

El objetivo es evitar otra invasión por parte de Moscú y, para ello, se necesita una verdadera y tangible disuasión. Lo que significa romper el tabú de los tabúes: un posible enfrentamiento militar con Rusia. Por eso, las reglas de compromiso serán un elemento clave de la propuesta.

Y aquí se menciona un artículo 5 similar al de la OTAN.

La declaración menciona explícitamente "un compromiso jurídicamente vinculante, sujeto a los procedimientos nacionales, para adoptar medidas destinadas a restaurar la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado" con medidas que pueden incluir "el uso de la fuerza armada, la asistencia en materia de inteligencia y logística, acciones económicas y diplomáticas".

Los países que forman el núcleo duro de estas garantías de seguridad son, sin duda, Francia y Gran Bretaña, seguidos de cerca por los países bálticos y nórdicos (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Las tropas en el terreno vendrán de aquí. Observando desde la ventana están Alemania y Polonia, que hasta ahora han expresado reservas. Washington —según se ha podido saber— está ejerciendo fuertes presiones.

Estados Unidos -lo confirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk— se dice dispuesto a "acciones militares" si el Kremlin incumple el acuerdo, rompiendo por primera vez el silencio sobre el tema. Pero a cambio pide un verdadero compromiso por parte de Europa.

En resumen. Si las cosas se ponen difíciles, habrá que luchar al lado de los ucranianos en las trincheras y los estadounidenses no estarán en primera línea: cuando dicen que el Viejo Mundo debe asumir la responsabilidad por su seguridad se refieren precisamente a esto, y el cambio de mentalidad debe comenzar desde ahora. El verdadero nudo está aquí. Lo demás es negociable.

En este esquema, el gran alboroto sobre el uso de los activos rusos no es más que ruido de fondo ("distracción", afirmó un diplomático). Queda la pregunta: ¿qué ventaja tendría Rusia (o China) en facilitar la creación de tal orden mundial?

Ninguna, excepto el riesgo: si ante un nuevo ataque en Ucrania Europa no tiene la determinación para responder realmente, respetando el pacto con Estados Unidos, entonces será el fin del juego. (ANSA).