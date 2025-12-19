ANSA/Ucrania: Préstamo a tasa cero a Kiev garantizado por el balance UE

Kiev devolverá la capital solo cuando cobre las reparaciones de guerra rusas, mientras que los activos de Moscú permanecen congelados. Una operación que, de forma inédita, pasará de una cooperación reforzada a 24 y de una delicada luz verde de los gobiernos europeos. A continuación los detalles: - FINANCIAMIENTO: El préstamo se financiará mediante obligaciones emitidas por la Comisión Europea en los mercados, garantizados por el margen de maniobra del presupuesto de la UE entre el techo de recursos propios y los gastos, en la jerga técnica "headroom" (margen de maniobra).

La operación implementa el compromiso político asumido por los líderes europeos para cubrir las necesidades financieras de Kiev, garantizando la continuidad de los flujos de apoyo a partir del segundo trimestre de 2026.

- IMPACTO CERO EN LOS DEBITOS NACIONALES: Según estimaciones técnicas ilustradas por funcionarios UE, el costo de los intereses variará conforme las condiciones del mercado y el momento de la emisión: estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de euros en 2027, destinados a aumentar a 3.000 millones al año cuando esté en pleno funcionamiento, para un total estimado de 20.000 millones en el próximo presupuesto plurianual de siete años de la UE.

El impacto sobre el déficit agregado europeo sería limitado: esos 20.000 millones representan solo el 0,02% de un PIB de la UE equivalente a 18 billones de euros. Además, la operación no tendrá ningún efecto sobre las deudas públicas nacionales, al ser deuda común europea, siguiendo el modelo del instrumento Sure utilizado durante la pandemia para respaldar la ocupación.

- COOPERACIÓN REFORZADA A 24: A nivel de procedimiento serán necesarios dos pasos paralelos: por un lado, la revisión del marco financiero plurianual, que requiere la unanimidad de los Veintisiete, y por otro, la activación de una cooperación reforzada para la liquidación operativa del préstamo, en la que participarán 24 Estados miembros.

Hungría, Eslovaquia y la República Checa quedan excluidas, ya que no contribuirán a los costos de la operación. La Comisión presentará en breve la propuesta para autorizar la cooperación reforzada, que deberá obtener la luz verde del Consejo por mayoría cualificada y la aprobación del Parlamento Europeo.

- REEMBOLSO: El préstamo está estructurado para no afectar la sostenibilidad de la deuda ucraniana: Kiev reembolsará el capital solo cuando cobre las reparaciones de guerra de Rusia, mientras que los intereses de la deuda europea serán cubiertos directamente por el presupuesto de la Unión.

- ACTIVOS RUSOS COMO OPCION: Por último, las conclusiones de la cumbre de la UE reiteran que los activos del Banco Central ruso permanecerán inmovilizados y que la Unión Europea se reserva el derecho de utilizarlos para el reembolso del préstamo, en pleno respeto del derecho europeo e internacional.

Los líderes descartaron la confiscación automática, pero mantienen abierta la posibilidad de un uso selectivo de los activos congelados. (ANSA).