ANSA/Ucrania: Putin acepta la invitación de París, "dispuesto a dialogar con Macron"

Ese comentario de su conferencia de prensa, recibido con un poco de distracción en Europa, ha tenido un impacto en Moscú.

"(El presidente ruso, Vladimir) Putin está listo para el diálogo", anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En pocas horas, el escenario de las negociaciones sobre Ucrania para las próximas semanas ha cambiado.

"Macron dijo que está listo para hablar con Putin. Es probablemente muy importante recordar lo que el presidente dijo durante su conferencia de prensa anual el viernes pasado: expresó su disposición a dialogar con Macron", explicó Peskov justo cuando, en Miami, la hipótesis de una mesa de tres, entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, se desvanecía.

A las palabras de Peskov le siguieron las del Eliseo, que afirmó que "ahora que la perspectiva de un alto el fuego y de negociaciones de paz se está volviendo más clara, es nuevamente útil hablar con Putin".

París no dio un cronograma ni una coreografía para el futuro diálogo con el presidente ruso, pero afirmó que "en los próximos días" se organizarán los términos de la conversación. En teoría, es posible que el encuentro se realice en persona. Y, en la estrategia europea en el frente ucraniano, esta novedad tendría un impacto disruptivo.

Las razones del cambio de Macron, por ahora, solo pueden ser hipotetizadas. Sin duda, la maniobra del presidente francés se enmarca en la voluntad de la UE -y de la Coalición de los Voluntariosos- de tener un lugar en primera fila en las negociaciones, dada la convicción de que la seguridad de Ucrania concierne a todo el continente.

Pero también podrían existir dinámicas intraeuropeas detrás de la elección de Macron. Frente al activismo de Friedrich Merz desde que asumió el liderazgo de Alemania, Francia ha parecido un poco a la sombra en los últimos meses, debilitada también por la inestabilidad política interna.

El Financial Times, al detallar el Consejo Europeo del jueves, destacó el papel decisivo de Francia en el estancamiento que surgió sobre el uso de los activos rusos.

"Macron ha traicionado a (canciller alemán, Friedrich) Merz", explicó un alto diplomático presente en el edificio de Europa al periódico británico. Así, un posible encuentro con Putin podría devolver a París al centro de la diplomacia europea, en detrimento de Berlín.

Luego está el factor Donald Trump, que, quizás, ha influido en las decisiones del Eliseo.

La total negativa de Bruselas al diálogo con el Kremlin corre el riesgo de poner en segundo plano los intereses de los países de la UE en Ucrania, justo cuando Trump no pierde ocasión para atacar a Bruselas.

Una Europa estratégicamente y militarmente autónoma -viejo objetivo de Macron- no puede dejar de confrontarse en primera persona incluso con el peor de los adversarios.

La maniobra de Macron, por ahora, fue recibida en silencio no solo por parte de la Comisión Europea, sino también de otros líderes europeos.

El Eliseo explicó que "actuará con transparencia", pero el riesgo de que una eventual conversación entre París y Moscú divida a Europa es alto.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por su parte, nunca vio con malos ojos tales intentos. Queda por ver si todo esto acerca a la paz.

Precisamente Macron, en julio pasado, mantuvo una conversación telefónica con Putin, la primera en tres años. Los resultados de esa conversación, en el contexto de la guerra en Ucrania, fueron nulos. (ANSA).