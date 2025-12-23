ANSA/Ucrania: Putin lanza una ofensiva navideña con misiles rusos

Así, un total de 13 regiones fueron atacadas, incluyendo Kiev y Odesa, donde la situación se está volviendo cada vez más crítica.

Los bombardeos causaron muertos y heridos, incluido un niño de 4 años, en Zhitomir.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó con dureza al mandatario ruso, Vladimir Putin, al acusarlo "no aceptar la idea de tener que dejar de matar", justo cuando las negociaciones de paz están "prácticamente en pleno apogeo".

En ese sentido, para el líder ucraniano la solución es siempre la misma: más presión sobre Moscú para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso se atribuyó la responsabilidad de la ofensiva, al presentarla como una especie de represalia por los ataques terroristas sufridos por Ucrania.

En concreto, la campaña contra las refinerías, librada durante varios meses, busca reducir los ingresos del país, que depende en gran medida del gas y el petróleo.

Zelensky enfatizó con desdén que los misiles, incluidos los temidos misiles hipersónicos Kinzhal, llegaron justo antes de Navidad, "cuando la gente simplemente quiere estar con sus seres queridos, en casa, a salvo".

Dada la magnitud de la operación, la Fuerza Aérea Polaca intervino para patrullar sus cielos y prevenir posibles incursiones fronterizas, como ocurrió el pasado septiembre.

"Se desplegaron aviones de combate y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar se han puesto en alerta máxima", declaró el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas en la red social X.

"Estas medidas son de carácter preventivo y tienen como objetivo proteger y asegurar el espacio aéreo, especialmente en las zonas adyacentes a las regiones amenazadas", especificaron.

Zelensky también se dedicó a la diplomacia, reuniéndose con Rustem Umerov y Andrey Gnatov, los mediadores ucranianos que regresaban de Miami.

El trabajo con los representantes de Donald Trump fue, según se informó, "productivo" y se prepararon "borradores de varios documentos", aunque el más importante sigue siendo el de las garantías de seguridad, cuyo objetivo es evitar "una tercera invasión rusa".

"Cada ronda de negociaciones y reuniones fortalece los intereses de Ucrania, y así continuaremos este trabajo de forma constructiva. También agradezco a nuestros socios europeos su apoyo y coordinación", manifestó el presidente ucraniano.

Lo cierto es que la fecha límite que Trump fijó para el acuerdo, antes de Navidad, parece ahora tener pocas posibilidades de cumplirse (además, los rusos no la celebran, por lo que la fecha es simbólica solo para Estados Unidos).

Putin está convencido de que puede ganar en el terreno -algunos creen que sus generales le dieron malos consejos, dada la confusión sobre la toma de Kupiansk- y, por lo tanto, no le interesa llegar a acuerdos.

Sin embargo, Kiev pronto recibirá los medios para seguir resistiendo: los 90.000 millones de euros en préstamos aprobados la semana pasada por la Unión Europea constituirán la mayor parte.

De ese modo, no es casualidad que Zelensky hablara por teléfono con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las últimas horas.

"Se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial asegurar la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: presión conjunta de todos los socios", reiteró el presidente ucraniano.

"Hemos hablado de la importancia de apoyar la resiliencia de Ucrania y fortalecer nuestras posiciones en la mesa de negociaciones: haremos todo lo necesario para lograr este objetivo, y también hemos acordado ampliar los contactos en los próximos días", completó. (ANSA).