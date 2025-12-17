ANSA/Ucrania: Putin llama "cerditos" a los líderes de Europa

En ese sentido, volvió a alzar la voz contra la UE, acusándola de intentar obstaculizar un acuerdo de paz que, según Moscú, en realidad buscaba el presidente estadounidense Donald Trump con una "agenda constructiva".

Sin embargo, la evaluación del mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, es diametralmente opuesta, pues entiende que Moscú se está "preparando para otro año de guerra".

El Kremlin anunció que la visita a Moscú del enviado estadounidense Steve Witkoff no está prevista para esta semana y que espera conocer los resultados de su trabajo con los ucranianos y los europeos.

Sin embargo, también afirmó que no debe hacerse ilusiones, ya que incluso la participación europea en las negociaciones no augura nada bueno.

Su objetivo, según el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, es convencer a la administración Trump de que siga la vía europea para no detener la guerra desatada por Occidente contra la Federación Rusa.

Pero si el enemigo y sus patrocinadores occidentales se niegan a entablar conversaciones concretas, advirtió Putin, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Es decir, la conquista de las regiones que considera suyas, incluyendo Crimea.

Según el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, Rusia aumentó el número de sus tropas a 710.000 para continuar las operaciones ofensivas.

"Estas son señales más de que se están preparando para otro año de guerra. Y estas señales no son solo para nosotros. Es importante que nuestros socios las vean", comentó Zelensky, advirtiendo que Moscú pretende "destruir a Ucrania y a los ucranianos" legitimando el robo de nuestro territorio.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belouov, en una reunión con Putin en el ministerio, no confirmó la cifra de 710.000 soldados, pero afirmó que se habían reclutado 410.000 hombres adicionales en las fuerzas armadas bajo contrato hasta 2025.

Además, no tuvo reparos en confirmar la opinión del presidente ucraniano de que Rusia se prepara para continuar, e incluso "acelerar el ritmo de la ofensiva" "el próximo año".

A menos, claro está, que se alcance un acuerdo de paz aceptable para Moscú.

El Kremlin también lanzó una advertencia a Washington, en respuesta a los informes de Bloomberg sobre la posibilidad de imponer una nueva ronda de sanciones contra el sector energético ruso para suavizar la postura negociadora de Moscú.

Tal medida, según el portavoz Dmitry Peskov, solo podría perjudicar la mejora de las relaciones entre ambos países y la resolución del conflicto.

Sin embargo, el objetivo principal de los ataques rusos siguen siendo los europeos, como lo demuestra la comparación con los "cerditos".

Según Putin, fue Occidente quien provocó la guerra en Ucrania.

"Todos creían que en poco tiempo destruirían y derribarían a Rusia", señaló el líder del Kremlin.

"Y los 'cerdos' europeos se unieron inmediatamente a la anterior administración estadounidense en este esfuerzo, con la esperanza de aprovechar el colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores e intentar vengarse", expresó.

Pero el líder ruso afirmó confiar en que los europeos, al igual que los estadounidenses ahora, se convencerán de la necesidad de reanudar el diálogo con Moscú para "resolver pacíficamente todos los problemas que han surgido en los últimos años".

"Es improbable que esto sea posible con las élites políticas actuales. Pero en cualquier caso", profetizó Putin, "será inevitable a medida que sigamos fortaleciendo nuestra posición. Si no con los políticos actuales, entonces con un cambio en las élites políticas europeas". (ANSA).