ANSA/UE: Consejo Europeo evita usar fondos rusos congelados para Kiev

Al término de una de las cumbres más largas y delicadas de los últimos tiempos, Europa logró un acuerdo por unanimidad y optó por respaldar a Kiev en 2026 y 2027 con un préstamo de 90.000 millones de euros, financiado mediante deuda común.

"Prevaleció el sentido común", celebró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien hasta el final frenó la hipótesis de recurrir a los bienes congelados de Moscú.

La cumbre había sido preparada de tal manera que, mientras los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 debatían temas considerados menos centrales, las negociaciones sobre el uso de los activos avanzaban en paralelo entre la Comisión Europea y Bélgica, en busca de una salida al nudo de las garantías.

Sin embargo, a la hora de la cena comenzó a quedar claro un dato: la vía de los activos rusos no conduciría a ningún resultado. El primer ministro belga, Bart De Wever, no dio señales de ceder. Las dudas de países como Italia, Bulgaria, Malta y la República Checa seguían intactas.

Al mismo tiempo, Viktor Orbán y Robert Fico continuaban trabajando para hacer descarrilar una solución que habría provocado la ira de Moscú. En ese contexto, la presión de Merz y Von der Leyen empezó a perder fuerza.

Sobre la mesa de los 27 fue ganando peso el plan B: un préstamo de 90.000 millones de euros financiado en los mercados de capitales, con la garantía del MFP, es decir, del presupuesto plurianual de la Unión Europea.

Un acuerdo de este tipo, sin embargo, requería unanimidad. Y allí se produjo el segundo giro inesperado: Praga, Bratislava y Budapest se mostraron dispuestas a votar a favor, con la condición de contar con la posibilidad de un "opt-out", es decir, de no participar en el préstamo destinado a Kiev.

Ya entrada la noche, los 27 volvieron a reunirse y bastó menos de una hora para cerrar el acuerdo. "Si sabes hacer tu trabajo y hablas con la gente, se puede llegar a un acuerdo. Me preparé, hablé con muchas personas, aunque los secretos del oficio no se revelan", comentó De Wever, con un guiño.

Los bienes rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia pague las indemnizaciones a Ucrania. Y, si no lo hace, la UE asegura estar lista para recurrir a esos mismos activos, respetando el derecho internacional, para reembolsar el préstamo.

"Estoy contenta de que se haya logrado garantizar los recursos necesarios, y de haberlo hecho con una solución que tiene una base sólida desde el punto de vista jurídico y financiero", explicó Meloni al término de la cumbre, visiblemente cansada. Pocos, en la víspera, habrían apostado por una noche así en Bruselas. (ANSA).