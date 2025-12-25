ANSA/UE: "Dispuestos a reaccionar ante Estados Unidos con rapidez y decisión"

"Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones de competencia equitativas, seguras, justas e imparciales para todas las empresas, aplicadas por igual y sin discriminación.

Hemos solicitado aclaraciones a las autoridades estadounidenses y seguimos de cerca el asunto. De ser necesario, reaccionaremos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", indica el comunicado.

"La UE condena las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos a ciudadanos y funcionarios europeos. Estas medidas son inaceptables entre aliados, socios y amigos. La UE defiende firmemente la libertad de expresión, unas normas digitales justas y su soberanía regulatoria", declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Europa y sus instituciones están bajo ataque. Al leer la 'Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU', recuerdo las declaraciones de J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, en la Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de este año. En esa ocasión, expresó una visión muy dura, a veces caricaturesca, de Europa. Este discurso se ha convertido, en blanco y negro, en la doctrina geopolítica de la administración estadounidense para los próximos tres años. Sienta un precedente. La historia nos enseña que cuando un país declara claramente lo que espera de sus aliados —o vasallos— y lo que pretende hacer para fortalecer esta dependencia, debe ser tomado en serio", dijo, por su parte, el excomisario europeo Thierry Breton, entrevistado por el periódico Le Figaro junto al exministro francés Arnaud Montebourg.

Para el excomisario de la UE, actualmente en el centro de la polémica por la decisión de la administración Trump de vetarle la entrada a territorio estadounidense, "se deben decir las cosas como son: estamos rodeados de potencias con lógica imperialista. Rusia es un gran imperio en decadencia, lo mismo ocurre con Turquía, y Estados Unidos también tiene tentaciones imperialistas. En lo que a nosotros respecta, la cuestión es qué constituye nuestro proyecto, nuestro proyecto europeo. En cualquier caso, su propósito no es, desde luego, esclavizarnos, darnos lecciones sobre la mejor manera de destruir nuestras instituciones, y mucho menos dictar nuestra forma de pensar o votar". (ANSA).