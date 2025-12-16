ANSA/UE: El PE revoca la inmunidad de Moretti, ahora riesgo de detención

Por Marcello Campo) (ANSA) - STRASBURGO, 17 DIC - La eurodiputada del Partido Democrático (PD) Alessandra Moretti ya no goza de inmunidad parlamentaria: por una amplia mayoría, con 497 votos a favor, 139 en contra y 15 abstenciones, el Pleno de Estrasburgo confirmó lo decidido por la comisión jurídica el pasado 3 de diciembre en el marco de la investigación sobre el llamado Qatargate.

No sirvieron de nada los intentos de última hora por encontrar un acuerdo, una especie de pacto garantista, dentro de la mayoría de Ursula: finalmente, prevaleció la línea dura entre los populares, liderada por el español Adrian Vazquez Lazara.

A favor de la revocación votaron también los eurodiputados del Movimiento 5 Estrellas (M5s). No se informó cómo votaron los otros grupos, aunque Hermanos de Italia ya había anunciado que, tras el caso de Ilaria Salis, votaría "basándose en motivaciones exclusivamente políticas".

Tras esta votación, los jueces de Bruselas pueden ahora interrogarla, incluirla en la lista de investigados o incluso detenerla.

El Pleno también votó sobre el destino de la demócrata Elisabetta Gualmini. Y una vez más se confirmó la decisión de la comisión: no se revoca la inmunidad.

Sin embargo, en los últimos días, toda la estructura de la investigación ha parecido cada vez más frágil.

En ausencia de cargos claros y con una revisión en curso sobre los métodos de la justicia belga (la sentencia del tribunal de apelación se espera entre finales de febrero y principios de marzo), son los propios investigadores quienes han terminado bajo investigación por filtraciones de información y presuntas violaciones del secreto instruccional, empezando por el exdirector de la Oficina belga anticorrupción Hugues Tasiaux, quien fue destituido.

La reacción de la eurodiputada veneciana fue muy dura y habla de un voto político: "Estoy decepcionada -declaró a ANSA- porque ya había refutado las pruebas en las que se basaba la solicitud, basándome en pruebas documentales, y sigo sosteniendo que la votación no se basó tanto en el contenido de la solicitud, sino que estuvo influenciada por estrategias y conveniencias políticas y electorales. Espero ser escuchada por la fiscalía lo antes posible para poder defenderme de las acusaciones. Seguiré haciendo mi trabajo con la frente en alto".

Plena solidaridad de todo el grupo del PD. Para el jefe de delegación, Nicola Zingaretti, Moretti "demostrará su corrección y transparencia respecto a los hechos que se le imputan".

También Giorgio Gori está seguro de que "Moretti no tendrá dificultades para demostrar su inocencia ante cualquier hipótesis de ilicitud". (ANSA).