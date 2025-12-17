ANSA/UE: Giro tras el Brexit, Londres se reincorpora al programa Erasmus

El acuerdo, ya anticipado por la repercusión mediática, fue certificado mediante un comunicado conjunto de Londres y Bruselas, reabriendo las puertas a un modelo de intercambio de ideas y encuentros que la isla abandonó, no sin polémica, hace aproximadamente cinco años, cuando se formalizó el divorcio.

Las negociaciones fueron concluidas por equipos liderados por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Nick Thomas-Symonds, y el comisario europeo, Maros Sefcovic, basándose en el marco de "reinicio" esbozado en los últimos meses por el primer ministro Keir Starmer y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para fortalecer la cooperación y estrechar las relaciones.

Ese fue el objetivo establecido por el gobierno laborista tras su regreso a Downing Street, tras la caída de las anteriores administraciones conservadoras pro-Brexit. Se relanzó más recientemente como una solución esperada ante una grave crisis de apoyo, que una creciente mayoría de británicos atribuye en parte a los efectos del Brexit.

En esencia, el acuerdo garantiza la reincorporación del Reino Unido -a partir de 2027 y a cambio de una tarifa- al programa Erasmus Plus, en el que participan la UE y países socios externos. El año pasado, este programa movilizó a aproximadamente 1,5 millones de estudiantes universitarios en todo el continente.

"Unirse a Erasmus+ es una gran victoria para nuestros jóvenes, que prioriza las oportunidades, derribando barreras y ampliando horizontes para garantizar que todos, sin importar su origen, tengan la oportunidad de estudiar y formarse a través de las fronteras", afirmó Thomas-Symonds.

"No se trata solo de viajar, sino de adquirir habilidades para el futuro, lograr éxito académico y brindar a la próxima generación acceso a las mejores oportunidades posibles. Los acuerdos de hoy demuestran que nuestra nueva alianza con la UE funciona si nos centramos en las prioridades de la gente real", continuó el ministro, encargado por Starmer de tejer una estructura de acercamiento parcial a Bruselas que excluya, al menos por ahora, perspectivas radicales de nueva asociación con el mercado único o la unión aduanera.

"Hoy damos un paso más en nuestra renovada colaboración estratégica y volvemos a abrir las puertas a nuestros jóvenes para compartir experiencias y forjar amistades duraderas", afirmó Von der Leyen.

"El documento de hoy no se limita al programa Erasmus; las partes también anunciaron que han acordado iniciar negociaciones sobre la integración del mercado eléctrico y han establecido plazos para una mayor armonización con el fin de reducir las barreras al comercio de alimentos y bebidas a través del Canal de la Mancha".

El resultado positivo de estas negociaciones también compensa parcialmente el fracaso del programa Safe, que financiará el rearme europeo. El gobierno de Starmer finalmente decidió mantenerse al margen de este programa, a pesar del fortalecimiento de la alianza de defensa y de la llamada "Coalición de los Voluntarios" para Ucrania, debido a los miles de millones de dólares en costos de adhesión.

El cambio fue recibido con entusiasmo por los líderes del Sindicato de Estudiantes Universitarios Británicos, que estiman un total de 100.000 posibles beneficiarios de Erasmus para 2027, así como por figuras políticas proeuropeas, tanto en Estrasburgo como en Westminster.

El líder liberaldemócrata Ed Davey, por ejemplo, argumentó que el gobierno laborista debería reconsiderar todo el marco de la salida de la UE, comenzando por la reincorporación a la unión aduanera.

Mientras tanto, crecen los rumores y las sospechas en las trincheras de lo que queda de la derecha pro-Brexit, desde los conservadores hasta el desenfrenado partido trumpiano Reform UK de Nigel Farage.

Estos rumores también son alimentados por Boris Johnson, quien, como primer ministro, lideró personalmente la controvertida retirada de Erasmus (y su reemplazo por un programa de intercambio independiente que lleva el nombre del célebre matemático inglés Alan Turing, que nunca llegó a despegar) en nombre de un supuesto desequilibrio costo-beneficio.

Johnson se quejó de que, en el último año del programa, Londres había recibido más de cinco veces más estudiantes del continente en sus prestigiosas universidades que jóvenes británicos interesados en cursar estudios universitarios de un año en Europa. (ANSA).