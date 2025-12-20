ANSA/UE: Los 27, listos para negociar el euro digital

El Consejo de la UE alcanzó un acuerdo sobre su posición negociadora respecto del paquete legislativo que regula el euro digital y refuerza el estatus del efectivo como moneda de curso legal. La aprobación por parte de los gobiernos abre formalmente la fase de negociaciones con el Parlamento Europeo y consolida el marco político de la reforma, cuyo objetivo es dotar a la zona euro de un instrumento de pago público digital, complementario —y no sustitutivo— del efectivo, reforzando al mismo tiempo la autonomía estratégica, la seguridad económica y la resiliencia de los pagos.

De las disposiciones acordadas surge un refuerzo significativo de las garantías para comerciantes y consumidores.

En materia de comisiones, el texto introduce un doble régimen de topes: durante un período transitorio de al menos cinco años, los máximos estarán vinculados a los costos de instrumentos de pago comparables; posteriormente, los límites se calcularán sobre los costos efectivos del euro digital. Los servicios básicos para los consumidores seguirán siendo gratuitos, mientras que los servicios de valor añadido podrán ser de pago.

El acuerdo confirma además que el euro digital tendrá curso legal y podrá utilizarse tanto en línea como fuera de línea, con un alto nivel de protección de la privacidad, también para garantizar la continuidad de los pagos en caso de apagones tecnológicos o crisis de los sistemas electrónicos. Para evitar riesgos para la estabilidad financiera, se prevén límites a las tenencias, que serán definidos por el BCE dentro de un tope político acordado y sujeto a revisiones periódicas.

En paralelo, el Consejo refuerza de forma explícita la protección del efectivo. Se aclara el principio de obligación de aceptación, con excepciones específicas —en particular para pagos a distancia y puntos de venta no atendidos— y se prohíben de hecho exclusiones generalizadas como los carteles de "no cash".

Los Estados miembros deberán además monitorear el acceso al efectivo en sus territorios y preparar planes de resiliencia para afrontar interrupciones graves de los pagos electrónicos.

El BCE acogió favorablemente el acuerdo del Consejo, calificándolo como un "paso decisivo", y confirmó su disposición a brindar asistencia técnica durante la continuación del proceso legislativo. Siempre que el reglamento sea adoptado por los colegisladores europeos en 2026, Fráncfort aspira a estar listo para una potencial primera emisión del euro digital en 2029, informó el BCE.

Tras el acuerdo de los gobiernos, la iniciativa pasa ahora al Parlamento Europeo, con el inicio de los trílogos que definirán la configuración final de la primera moneda digital pública de la zona euro. (ANSA).