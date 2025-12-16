ANSA/UE-Mercosur: Francia confirma que pide postergar firma del acuerdo

La cólera del campo francés se ve alimentada también por la gestión oficial de los casos de dermatosis nodular contagiosa que afectan a parte del ganado del país.

Los llamados "Ultras de la A64", que ya protestaron durante la crisis agrícola de 2024, han protagonizado nuevos bloqueos y protestas en Carbonne, en el departamento de Haute Garonne, entre Bayona y Toulouse.

Según la concesionaria Vinci Autoroutes, la autopista está cortada en aproximadamente 180 kilómetros entre Briscous y Montréjeau, en ambas direcciones.

"Se están produciendo otros bloqueos y manifestaciones, especialmente en el departamento de Gard, que afectan a todas las vías de acceso del departamento, la A9 y la A54. Es posible que se produzcan nuevos bloqueos en las próximas horas", declaró Vinci Autoroutes.

En Aveyron, un bloqueo paralizó el tráfico en la A75 entre Séverac y Le Buisson. En Dordoña, la A89 se vio afectada cerca de Sanilhac. La A65 también quedó bloqueada entre Guerlain y Pau, en los Pirineos Atlánticos.

En la región de Île-de-France, los agricultores organizaron bloqueos en la RN12 cerca de Méré, en Yvelines.

Según un informe de SNCF-Réseau, una protesta de agricultores cerca de Villefranche-de-Lauragais (Alto Garona) interrumpió los servicios de tren entre Toulouse y Narbona, en la ruta Burdeos-Marsella.

Mientras tanto, en París, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó a una reunión sobre agricultura, de la que participaron la ministra del área, Annie Genevard, y sus colegas Laurent Nuñez, del Interior y Gérald Darmanin, de Justicia.

También fueron invitados varios prefectos de las regiones afectadas por la dermatosis nodular contagiosa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró a los líderes de la UE que el acuerdo comercial propuesto con los países del Mercosur no aporta suficientes beneficios a la agricultura francesa, según informaron el martes funcionarios de la presidencia francesa.

"El presidente dejó muy claro a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que el acuerdo no es suficiente en términos de protección para los agricultores franceses", declaró un funcionario del Elíseo, después de que los líderes de la UE, respaldados por Alemania, insistieran en que el acuerdo con el bloque sudamericano se firmara antes de fin de año.

Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, confirmó que Francia solicitó un aplazamiento de la votación sobre el acuerdo comercial con el Mercosur porque aún no se han cumplido las tres condiciones que presentó a la Comisión Europea.

"No nos oponemos a los acuerdos de libre comercio en general, pero debemos garantizar la protección de nuestro mercado interior, la protección de nuestras empresas y la de nuestros agricultores frente a la competencia desleal", declaró Haddad.

El presidente Emmanuel Macron, explicó, "fue claro respecto a las tres condiciones. La primera es la cláusula de salvaguardia. Es esencialmente una especie de freno que se activa cuando un exceso de importaciones empieza a desestabilizar el mercado".

"La segunda, agregó el ministro, son las cláusulas espejo: un principio muy simple que establece que los productos fabricados con pesticidas y aditivos prohibidos en Europa no pueden importarse al mercado europeo. Esto perjudica a nuestros agricultores".

"Y la tercera es el control, es decir, la capacidad de inspeccionar los productos tanto en los mercados de exportación como en nuestros puertos y mercados europeos. Esto es lo que hacen nuestros socios comerciales", añadió.

Según Haddad, "estas son las tres condiciones que presentamos a la Comisión Europea hace muchos meses, y no las vemos hoy. Por eso solicitamos un aplazamiento antes de poder examinar el acuerdo". (ANSA).