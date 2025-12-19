ANSA/UE-Mercosur: Líderes europeos garantizan que se firmará

"Hemos alcanzado un punto de inflexión que allana el camino para una conclusión positiva del acuerdo con Mercosur en enero", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una reunión del Consejo Europeo, el organismo que reúne a los líderes de los 27 Estados miembros, en Bruselas.

"Aún necesitamos algunas semanas para tratar algunos asuntos con los Estados miembros y ya nos hemos puesto en contacto con nuestros socios de Mercosur, decidiendo posponer ligeramente la firma", añadió el jefe del Ejecutivo comunitario.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó que, tras 26 años de negociaciones entre ambos bloques, es posible esperar otras "tres semanas".

La intención de Von der Leyen y Costa era firmar el acuerdo en la cumbre de presidentes del Mercosur este sábado en Foz de Iguazú. Sin embargo, la resistencia de Italia, que exige reciprocidad en las normas laborales y fitosanitarias, impidió que el texto fuera sometido a votación por los europeos.

El impasse irritó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien incluso dio un ultimátum a la UE para firmar el tratado "ahora o nunca". Sin embargo, una conversación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo convenció de aceptar el aplazamiento.

"Están trabajando para posponer la cumbre del Mercosur, lo que nos da algunas semanas para intentar dar las respuestas que exigen nuestros agricultores y permitir que el acuerdo se apruebe cuando tengamos todas las garantías", declaró Meloni la madrugada del viernes.

El jueves, la premier italiana pidió a Lula un poco de paciencia y le aseguró que convencería a la agroindustria italiana de aceptar el acuerdo de libre comercio.

La Comisión Europea ya ha presentado un mecanismo para combatir las fluctuaciones excesivas en los precios y los volúmenes de importación de productos agrícolas sudamericanos, pero Francia e Italia también quieren que el Mercosur respete las mismas estrictas normas laborales, ambientales y fitosanitarias exigidas a los agricultores europeos.

Al ser preguntado sobre si creía que la aprobación sería posible en enero, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró evasivo, afirmando que aún era "demasiado pronto" para responder, pero advirtió que el texto debe "cambiar de naturaleza" para obtener la aprobación de París.

Alemania, partidaria del acuerdo, restó importancia a la oposición de Francia. "Está claro que el Mercosur entrará en vigor en cuanto el gobierno italiano dé su aprobación. No pierdo la esperanza de que Francia lo apruebe, pero si no, tendremos una mayoría cualificada", explicó el canciller Friedrich Merz.

Según Merz, Meloni les pidió "un tiempo" para incluir algunas modificaciones, pero garantizó su voto.

El tratado necesita el "sí" de al menos 15 de los 27 Estados miembros de la UE, siempre que representen al menos el 65% de la población del bloque. (ANSA).