ANSA/Venezuela: Alta tensión, Trump bloquea a todos los petroleros de Maduro

Caracas "está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur", advirtió en su cuenta de la red social Truth, al anunciar que "el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera".

"Esta flota no hará más que crecer y el shock para ellos será sin precedentes, hasta que devuelvan a Estados Unidos de América todo el petróleo, los territorios y otros bienes que previamente nos han robado", amenazó, dejando en evidencia sus ambiciones energéticas y económicas sobre Venezuela, que posee las mayores reservas petroleras del mundo.

La medida hizo subir el precio del crudo y enfureció a Caracas, que recibió la solidaridad de Moscú y Pekín y llamados a la desescalada por parte de varios países latinoamericanos, desde México hasta Brasil.

Para el gobierno venezolano, el anuncio de Trump es una "amenaza grotesca": "Trump pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval con el objetivo de robar las riquezas venezolanas".

Caracas también instó a Naciones Unidas -cuestionadas por su duro informe sobre derechos humanos en el país sudamericano- a condenar públicamente como "acto de piratería" el secuestro de un petrolero en sus aguas territoriales por parte de Estados Unidos, que mantiene una fuerte presencia militar en el mar Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también pidió la intervención de la ONU para que asuma "su papel en este conflicto", en el que ha estado "visiblemente ausente".

También intervinieron los dos aliados más fuertes de Caracas, Pekín y Moscú. "China se opone a toda forma de intimidación unilateral y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional. Venezuela tiene derecho a desarrollar de manera independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", declaró el canciller chino Wang Yi en una conversación con su par venezolano, Yvan Gil.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aprovechó para volver a criticar a Europa: "Las acciones de Estados Unidos en el Caribe generan rechazo en casi todos los países, excepto en los europeos, que se esconden y guardan silencio ante cualquier crítica a Washington", con el único objetivo de convencer a Estados Unidos de continuar la guerra en Ucrania e impedir que Trump "promueva su agenda constructiva orientada a resolver la crisis".

Caracas asegura que las operaciones de exportación de crudo venezolano continúan con normalidad. Sin embargo, varios petroleros permanecen detenidos en puertos venezolanos y otros se están alejando de la región, según datos de seguimiento marítimo.

La excepción es la estadounidense Chevron, que sigue siendo uno de los últimos grandes exportadores de petróleo venezolano tras el secuestro de un primer petrolero sancionado.

En virtud de la licencia concedida por la administración Trump, cerca de la mitad del petróleo extraído por la empresa y por la estatal PdVSA va al gobierno de Maduro, que luego intenta monetizarlo vendiendo el crudo a China (81%) o Cuba (2%) mediante una flota en la sombra.

Si el tráfico petrolero sancionado de Venezuela permaneciera bloqueado durante un período prolongado, la principal fuente de ingresos de Maduro (más del 90%) se secaría, asfixiándolo financieramente.

Paradójicamente, hasta hace pocos días el principal beneficiario de la nueva licencia de Chevron era un empresario panameño luego sancionado por Estados Unidos, Ramón Carretero, vinculado a la familia Maduro. Una empresa relacionada con Carretero vendió alrededor de 500 millones de dólares en crudo procedente del yacimiento Petroboscán desde julio pasado.

(ANSA).