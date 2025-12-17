ANSA/Venezuela: Caracas califica de "falacia" reporte de la ONU sobre DDHH

El canciller venezolano, Yván Gil, acusó al funcionario la noche del martes de instrumentalizar el organismo para favorecer intereses de potencias extranjeras, profundizando la brecha entre Caracas y el sistema de protección de la ONU.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano instó a la comunidad internacional a desestimar las declaraciones de Trk, argumentando que el reporte carece de credibilidad y evidencia un "preocupante distanciamiento" de la realidad del país.

Según Gil, la actuación de la oficina de la ONU responde a un condicionamiento político derivado de su financiamiento, lo que compromete su imparcialidad en la defensa de los derechos fundamentales.

Esta nueva fricción diplomática ocurre en un momento de máxima tensión, tras la imposibilidad de mantener operativa la oficina de derechos humanos de la ONU en la capital venezolana, un hecho que fue lamentado por diversas organizaciones locales.

En el informe presentado este martes en Ginebra, Volker Trk trazó un escenario crítico de deterioro institucional y social en Venezuela. El alto comisionado denunció una intensificación en la represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el uso de leyes antiterroristas "vagas" para perseguir voces disidentes.

Asimismo, el reporte alertó sobre una creciente militarización de la vida pública y el uso de aplicaciones móviles estatales para fomentar que los ciudadanos denuncien a vecinos y familiares, lo que genera un clima de autocensura y miedo. También la ONU documentó la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Se hizo especial énfasis en las represalias contra familiares (incluyendo niños y ancianos) de personas percibidas como opositores.

Trk informó sobre condiciones inhumanas de reclusión, falta de alimentos y medicinas, y confirmó al menos cinco muertes de personas detenidas en el contexto post-electoral de 2024.

El alto comisionado, por otra parte, confirmó que por falta de cooperación del régimen de Nicolás Maduro, este órgano de Naciones Unidas cerrará de forma definitiva su oficina en Caracas, donde, comentó, ya no queda personal técnico enviado por Ginebra. (ANSA).