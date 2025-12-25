ANSA/Venezuela: EEUU refuerza presión sobre Venezuela con "cuarentena" petrolera

Según la fuente, que habló bajo condición de anonimato, la administración del presidente Donald Trump prioriza actualmente los instrumentos económicos por sobre las opciones militares para forzar concesiones por parte de Caracas, en un contexto de creciente tensión política y financiera.

"Aunque las opciones militares siguen existiendo, el objetivo principal es utilizar la presión económica mediante sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca", afirmó el funcionario.

De acuerdo con la evaluación interna del gobierno estadounidense, las medidas adoptadas hasta ahora ya han colocado al régimen de Maduro bajo una presión significativa, y Washington considera que hacia finales de enero Venezuela podría enfrentar una crisis económica severa, salvo que acepte realizar "concesiones sustanciales" en materia política y económica.

El petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas del Estado venezolano, incluso tras años de sanciones internacionales y caída de la producción. A pesar de las restricciones, Caracas ha logrado mantener exportaciones mediante redes opacas de intermediarios, cambios de bandera de buques y triangulación de cargamentos, principalmente hacia Asia.

Estados Unidos busca ahora cerrar esos canales, intensificando la interdicción marítima de petroleros sancionados y reforzando el control sobre rutas de salida del crudo venezolano en el Caribe.

El funcionario no detalló qué implica en términos operativos que las fuerzas armadas se concentren "casi exclusivamente" en la interdicción petrolera. Sin embargo, el Pentágono mantiene una robusta presencia militar en la región, con más de 15.000 efectivos desplegados en el Caribe, además de unidades navales, aviones de patrulla marítima y capacidades de vigilancia.

Las fuentes subrayan que, si bien algunos recursos militares son aptos para tareas de control y cumplimiento de sanciones, otros —como cazas de combate— no están diseñados para este tipo de operaciones, lo que sugiere un uso selectivo de medios.

A comienzos de este mes, Trump ordenó el "bloqueo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, reforzando el esquema de sanciones ya vigente. El uso del término "cuarentena" por parte del funcionario de la Casa Blanca no es casual y remite al lenguaje empleado durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando Estados Unidos impuso un cerco naval para evitar la llegada de armamento soviético a la isla.

Aunque desde Washington insisten en que no se trata de una acción militar directa, el término refuerza el carácter excepcional de la medida y sugiere un endurecimiento del enfoque estadounidense frente a Caracas.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se encuentran prácticamente rotas desde hace años, con Washington reconociendo durante largo tiempo a la oposición como autoridad legítima y aplicando amplias sanciones financieras, energéticas y personales contra funcionarios del régimen.

Si bien en el pasado reciente hubo algunos contactos exploratorios y licencias puntuales para aliviar parcialmente las sanciones, la Casa Blanca considera que Maduro no cumplió compromisos clave, entre ellos avances políticos y electorales, lo que derivó en un nuevo endurecimiento de la política estadounidense.

La estrategia actual apunta a asfixiar financieramente al régimen sin recurrir, al menos por ahora, a una escalada militar abierta, en un delicado equilibrio regional que involucra también a aliados y socios energéticos. (ANSA).