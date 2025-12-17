ANSA/Venezuela: El crudo aumenta tras el bloqueo de Trump a petroleros venezolanos

A las 13:02 GMT, los futuros del Brent avanzaban 99 centavos, o 1,7%, hasta US$59,91 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subía 97 centavos, o 1,8%, a US$56,24 por barril.

El repunte se produjo tras una sesión previa en la que los precios habían cerrado cerca de mínimos de cinco años, presionados por los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Un eventual acuerdo podría derivar en un alivio de las sanciones occidentales contra Moscú y en un aumento de la oferta global, en un mercado ya afectado por una demanda frágil.

Trump ordenó el martes el bloqueo de los petroleros sancionados que operan con Venezuela y afirmó además que ahora considera a los gobernantes del país sudamericano como una organización terrorista extranjera. El anuncio se produjo una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a la costa venezolana.

"Los riesgos relacionados con Rusia ya están ampliamente descontados por el mercado, pero existen riesgos claros sobre el suministro de petróleo venezolano", señaló Warren Patterson, analista de ING.

La medida de Trump se suma a una campaña de presión creciente sobre el sector energético venezolano, que incluye sanciones a buques, intermediarios y entidades vinculadas a la exportación de crudo. En los últimos meses, Estados Unidos también desplegó buques de guerra en la región, lo que alimenta la incertidumbre sobre cómo se implementará el bloqueo y si Washington recurrirá nuevamente a la Guardia Costera para interceptar embarcaciones.

Aún no está claro cuántos petroleros se verán afectados ni el alcance operativo de la medida. Si bien muchos buques que cargan crudo venezolano ya están sancionados, otros que transportan petróleo del país —así como crudo procedente de Irán y Rusia— no lo están. Además, petroleros fletados por Chevron continúan llevando crudo venezolano a Estados Unidos bajo una autorización especial previamente concedida por Washington.

Según Muyu Xu, analista senior de petróleo en Kpler, la producción venezolana representa alrededor del 1% de la oferta mundial, pero sus exportaciones están concentradas en un grupo reducido de compradores, principalmente refinadoras independientes chinas, además de Estados Unidos y Cuba.

El endurecimiento de la política estadounidense hacia Venezuela reintroduce un factor de riesgo en el mercado petrolero, justo cuando los inversores evaluaban un escenario de mayor oferta global y precios contenidos. (ANSA).