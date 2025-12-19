ANSA/Venezuela: Trump no descarta una guerra con Venezuela y endurece bloqueo

"No, no lo descarto", respondió Trump en una entrevista telefónica con NBC News, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra con Venezuela. Aunque evitó detallar planes militares, reconoció que ese escenario sigue "sobre la mesa".

Las declaraciones llegan después de que el martes Trump ordenara un "bloqueo" de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, una medida que incrementa la presión económica y diplomática sobre Caracas.

En las últimas semanas, Estados Unidos también incautó un petrolero capturado cerca de la costa venezolana.

Según la Casa Blanca, la campaña marítima ya derivó en al menos 28 ataques contra embarcaciones en el Caribe, con un saldo de más de 100 muertos. Washington sostiene que las operaciones estuvieron dirigidas contra lanchas rápidas y buques vinculados al narcotráfico y a la evasión de sanciones, mientras que algunos de los episodios —incluido un denominado "doble ataque"— son objeto de escrutinio por parte del Congreso estadounidense por posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

Consultado sobre si estas acciones podrían escalar hacia un conflicto armado, Trump evitó inicialmente responder, pero ante la insistencia confirmó que es una posibilidad y adelantó que habrá nuevas incautaciones de petroleros. "Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán navegando hacia uno de nuestros puertos", afirmó, sin precisar un cronograma.

Trump también se negó a confirmar si la salida de Maduro del poder es su objetivo final. "Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie", se limitó a decir.

Desde 2024, Estados Unidos intensificó de manera sostenida su presencia naval y aérea en el Caribe a través del Comando Sur, en el marco de una estrategia ampliada de presión sobre Venezuela.

El gobierno estadounidense afirma que los ingresos del petróleo venezolano se utilizan para financiar lo que denomina "narcoterrorismo". Caracas, en tanto, denunció reiteradamente que estas acciones constituyen actos de agresión y piratería internacional.

La admisión de Trump de que no descarta una guerra resulta significativa, dado que durante años intentó diferenciarse del ala más intervencionista del Partido Republicano.

En la campaña presidencial de 2024, sostuvo que su liderazgo mantendría a Estados Unidos fuera de conflictos externos y, tras ganar las elecciones, afirmó: "No voy a empezar una guerra; voy a detener guerras". (ANSA).