ANSA/Venezuela: Trump refuerza el control militar en América Latina

La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones con Venezuela, país al cual la Casa Blanca acusa de desestabilizar la región, y de un refuerzo de las operaciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional, ejes centrales de la política de seguridad estadounidense en el hemisferio occidental.

El Comando Sur es responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, y juega un rol clave en la cooperación con fuerzas armadas regionales, el control de rutas ilícitas y la asistencia en crisis humanitarias.

La nominación de Donovan deberá ahora ser confirmada por el Senado.

Históricamente, el cargo ha sido clave para la implementación de la política exterior y de defensa de Washington en el hemisferio occidental, especialmente en contextos de inestabilidad política y crisis regionales.

La nominación de Donovan se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Trump para reforzar su presencia y capacidad de disuasión en América Latina, en un escenario marcado por el deterioro de la situación política y económica en Venezuela, el aumento de los flujos migratorios y la expansión de redes de narcotráfico y crimen organizado.

En las últimas semanas, Trump ha endurecido su discurso sobre la región y no ha descartado el uso de presión militar y naval como parte de su política hacia Caracas, lo que ha generado preocupación diplomática entre gobiernos latinoamericanos y aliados de Estados Unidos.

El refuerzo del Comando Sur también coincide con una creciente preocupación por ataques y actos hostiles contra embarcaciones comerciales y petroleras en el Caribe, una zona clave para el comercio energético y las rutas marítimas internacionales.

Funcionarios estadounidenses han vinculado estos incidentes a redes criminales, contrabando y operaciones vinculadas al narcotráfico, mientras que en algunos casos se investiga la posible participación indirecta de actores estatales o grupos armados que operan desde la región.

Washington considera que la protección de las rutas marítimas y la seguridad de la navegación es un componente central de su estrategia regional, y ha señalado que el Comando Sur tendrá un rol activo en la vigilancia, disuasión y respuesta ante este tipo de amenazas. (ANSA).