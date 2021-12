Ansu Fati no llega a la 'final' contra el Bayern

El t√©cnico del FC Barcelona, Xavi Hern√°ndez, dio este lunes la lista de 23 convocados para viajar a M√ļnich en busca del pase a octavos de final de la Liga de Campeones, donde no est√° Ansu Fati, mientras que I√Īaki Pe√Īa e Ilias Akhomach son las novedades respecto al partido contra el Betis.

El cuadro cul√© no forzar√° con Ansu Fati, quien no llega a tiempo de una 'final' este mi√©rcoles contra el Bayern en la que el Bar√ßa se juega seguir en la m√°xima competici√≥n continental. Del mismo modo, son baja por lesi√≥n Braithwaite, Pedri, Kun Ag√ľero y Sergi Roberto, al igual que no estar√° un Ez Abde que no est√° inscrito.

Los convocados son Ter Stegen, Dest, Piqu√©, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, O. Demb√©l√©, Memphis, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, Jordi Alba, F. De Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, I√Īaki Pe√Īa, Nico, Gavi, Balde e I. Akhomach.