Ansu Fati, un rayo de sol en la tormenta monegasca

Ansu Fati, autor del único gol en Brujas (4-1) en su estreno con el Mónaco, es el único rayo de sol en la tormenta que amenaza en la Costa Azul, mientras el equipo del Principado está obligado a reaccionar contra el Metz el domingo en el regreso al campeonato doméstico.

La manera cómo perdió el Mónaco en su visita a Brujas ha provocado un sismo en el propio club: "Tenemos que asumir todos nuestras responsabilidades. Yo, Adi (Hütter, el entrenador), el cuerpo técnico y los jugadores", reclamó el director general, el brasileño Thiago Scuro.

"Este partido debe servir de lección para el futuro, porque si mantenemos este nivel, este comportamiento y esta organización en la cancha, no podemos alcanzar nuestros objetivos", añadió.

El golpazo el pasado jueves fue tremendo. "Me miro al espejo, soy yo el entrenador, debo asumir las críticas y encontrar soluciones", dijo el austriaco Hütter. "Hay que mantenerse positivo y unido".

Primer gol en casi dos años

El Mónaco tendrá que demostrar en los próximos partidos que lo de Brujas sólo fue un accidente: Metz, Lorient y Niza en Ligue 1 y frente al Manchester City en la segunda jornada de la Champions.

La única nota positiva en Brujas fue Ansu Fati. El que fuera niño prodigio en el Barcelona (es el goleador más joven de la Champions al haber marcado con 17 años y 40 días en diciembre de 2019), aterrizó el pasado verano en El Principado con el objetivo de relanzar una carrera estancada desde que sufrió una lesión de rodilla en noviembre de 2020.

"Si hay algo con lo que quedarse, es efectivamente la entrada de Ansu", coincidieron Scuro y Hütter.

A sus 22 años, y tras llegar cedido por el Barça con una opción de compra de 11 millones de euros, Ansu Fati pudo al fin debutar y hacerlo con un gol, el primero con su nuevo equipo.

También fue el primer gol del delantero desde el 9 de noviembre de 2023, jugando entonces cedido en el Brighton inglés.

La pasada temporada, en el Barça, apenas disputó 11 partidos (sólo tres como titular), sin completar ninguno y sin marcar, lo que muestra las dificultades del jugador por recuperar el nivel anterior a la lesión.

"Demostró que nos puede ayudar"

"En la media hora que jugó en Brujas, demostró que nos puede ayudar. Veremos si empieza contra el Metz, pero en todo caso, merece un hueco en el equipo tras todo lo que ha sufrido. Es un jugador especial", aseguró su actual entrenador.

Al fichar por el Mónaco, Ansu Fati no mostró ningún deseo revanchista hacia todos aquellos que dudaron de que pudiese volver a jugar en la élite: "Quiero aprovechar la oportunidad que me ha dado este club, que es el que más interés demostró en mí", dijo.

"Estoy en Mónaco para darlo todo por el club y espero poder vivir grandes cosas", añadió Fati, quien sólo espera librarse al fin de sus problemas físicos para pensar únicamente en el balón.

“Es lo más importante”, admitió.

“Lucho por volver a mi mejor nivel”.

Contra el Metz tendrá este domingo una oportunidad para dar otro paso en su recuperación.

