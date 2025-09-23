Antamina de Perú dará fuerte salto en su producción de zinc que compensará baja de cobre: ejecutivo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
AREQUIPA, Perú, 23 sep (Reuters) - La minera Antamina de Perú, controlada por Glencore y BHP, tendrá un fuerte salto este año en su producción de zinc, lo que compensará la caída del suministro de cobre, que se recuperaría en 2026 mientras realiza la ampliación de la vida del yacimiento, dijo el martes un ejecutivo de la firma.
Luis Santivañez, director de operaciones de Antamina, afirmó a Reuters en los pasillos de un foro minero que la producción de zinc ascenderá a unas 450.000 toneladas este año, frente a las 270.000 toneladas producidas en 2024.
En tanto, la producción de cobre bajará este año a unas 380.000 toneladas frente a las 430.000 toneladas de 2024, refirió el ejecutivo. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)
LA NACION
Otras noticias de Peruana
Más leídas
- 1
Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
- 2
Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
- 3
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
- 4
Minutos antes de la reunión con Milei, el secretario del Tesoro volvió a referirse a la Argentina