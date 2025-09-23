Antamina de Perú dará fuerte salto en su producción de zinc que compensará baja de cobre

(Agrega detalles y contexto)

AREQUIPA, Perú, 23 sep (Reuters) - La minera Antamina de Perú, controlada por Glencore y BHP, tendrá un fuerte salto este año en su producción de zinc, lo que compensará la caída del suministro de cobre, que se recuperaría en 2026 mientras realiza la ampliación de la vida del yacimiento, dijo el martes un ejecutivo de la firma.

Luis Santivañez, director de operaciones de Antamina, afirmó a Reuters en los pasillos de un foro minero que la producción de zinc ascenderá a unas 450.000 toneladas este año, frente a las 270.000 toneladas producidas en 2024.

En tanto, la producción de cobre bajará este año a unas 380.000 toneladas frente a las 430.000 toneladas de 2024, refirió el ejecutivo. Santivañez agregó que el próximo año la producción de cobre se recuperará hasta 450.000 toneladas, y la producción de zinc "será algo" de 250.00 toneladas.

"Los niveles de producción en términos económicos, de valor de la exportación, son estables", manifestó "Antamina es una mina polimetálica (...) el enfoque en este momento es la transición de la expansión de la mina", indicó el ejecutivo.

Con una inversión de US$2000 millones, Antamina comenzó a ejecutar su plan de ampliación de la vida de la mina al menos hasta 2036, luego de haber explotado el yacimiento durante 25 años, según la empresa.

Para esta ampliación, Antamina obtuvo el año pasado el visto bueno de la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, tras casi cuatro años de evaluación del gobierno.

La producción de cobre de Antamina fue de 192.952 toneladas entre enero y julio de este año, una caída de 25,9% frente al mismo periodo del año pasado, ubicándose en la cuarta productora de metal en Perú, según el Ministerio de Energía y Minas. (Reporte de Marco Aquino Editado por Javier Leira)