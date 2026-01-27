Antártida: celebran los 40 años de la presencia italiana en el continente blanco
Promovido por el Instituto Italiano de Cultura de Guatemala
Esta cita conmemora los 40 años de la presencia italiana en el continente antártico y promueve la cooperación internacional en su protección.
La actividad de tres días, que cuenta con la colaboración de la Universidad del Valle de Guatemala y el Instituto Polar Guatemalteco, reúne a expertos destacados como Anna Maria Fioretti, Laura Ghigliotti, Yuri Cotroneo y Gianluca Frinchillucci.
"Italia y Guatemala en la Antártida" no solo celebra la contribución histórica de Italia a la investigación en esta región a través del Programa Nacional de Investigación Antártica (PNRA), sino que también destaca el compromiso constante del país con la investigación científica, la cooperación internacional y la conservación de este continente único.
(ANSA)