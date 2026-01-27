Antártida: celebran los 40 años de la presencia italiana en el continente blanco

Esta cita conmemora los 40 años de la presencia italiana en el continente antártico y promueve la cooperación internacional en su protección.

La actividad de tres días, que cuenta con la colaboración de la Universidad del Valle de Guatemala y el Instituto Polar Guatemalteco, reúne a expertos destacados como Anna Maria Fioretti, Laura Ghigliotti, Yuri Cotroneo y Gianluca Frinchillucci.

"Italia y Guatemala en la Antártida" no solo celebra la contribución histórica de Italia a la investigación en esta región a través del Programa Nacional de Investigación Antártica (PNRA), sino que también destaca el compromiso constante del país con la investigación científica, la cooperación internacional y la conservación de este continente único.

(ANSA)