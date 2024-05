Ante Budimir: "Tener continuidad desde la pretemporada fue fundamental para hacer una buena temporada"

El delantero croata de Osasuna, Ante Budimir, afirmó que "tener continuidad desde la pretemporada" fue "fundamental para hacer una buena temporada", con "emociones diferentes" y en la que ha convertido 17 dianas, aunque no se siente un "ídolo" para la afición 'rojilla'.

"Tener continuidad desde la pretemporada: hacer todos los entrenamientos, coger buena forma física, entrenar y jugar desde el primer día con el equipo. Esto fue fundamental para mí para tener una buena temporada", declaró el delantero en una entrevista con 'Kosner', patrocinador del equipo rojillo, tras ser elegido el mejor jugador de la temporada.

El atacante ha anotado 17 goles esta temporada en LaLiga EA Sports, siendo el segundo máximo goleador histórico de Osasuna en una temporada de Primera División, a tan solo tres de los 20 tantos marcados por Julián Vergara en la 35/36.

El croata destacó que "ha sido una temporada con muchas emociones diferentes". "Estoy muy contento por ser elegido por parte de la prensa, de la gente que sigue el fútbol. Estoy realmente agradecido", confesó el jugador, que lideró la clasificación general del premio con 410 puntos por delante de Jesús Areso (301) y Sergio Herrera (244). Cada jornada, este grupo de periodistas otorgan uno, dos y tres puntos a los tres futbolistas más destacados en cada partido, y así se constituye la clasificacion final.

Budimir explicó con qué compañeros se entendió mejor en el campo y quiénes le suministraron más asistencias. "Este año fue por tramos. Al principio me conecté muy bien con Chimy (Ávila), luego también me dieron asistencias Moncayola, Areso. Eran tramos donde me conecté con varios jugadores", señaló.

Pese a su gran temporada, el delantero no se considera un referente para la afición pamplonica. "No me siento un ídolo, siento que la gente me apoya y que cada vez que salgo en El Sadar o la calle, me conocen y se lo agradezco", expresó con modestia.

El goleador estuvo ausente en el último mes de competición, en el que sobresalió Raúl García de Haro, elegido 'Jugador Kosner del mes de mayo', pero estará presente en la Eurocopa con su selección. "Espero un torneo muy duro y una buena Croacia. Espero que pasemos la fase de grupos y que a partir de ahí puedan pasarnos cosas buenas", declaró.

Europa Press