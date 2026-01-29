Ante la presión occidental, Irán amenaza con "respuesta aplastante"

Tras reprimir con sangre las protestas populares, el régimen iraní avisó este jueves de que dará una "respuesta aplastante" si se concreta la amenaza de intervención militar de Estados Unidos.

A la presión militar de Estados Unidos, que tiene en el Golfo 10 buques de guerra tras la llegada a la zona del portaviones "USS Abraham Lincoln", se suma la presión económica de la UE.

El bloque de los 27 podría incluir este jueves a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de organizaciones "terroristas", con las consiguientes sanciones y congelamiento de activos.

"Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal", dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, refiriéndose a la represión que el poder iraní desató contra los manifestantes antirrégimen a inicios de año, y que según varias oenegés dejaron miles de muertos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó el miércoles de que las fuerzas de su país tienen "el dedo en el gatillo", y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

"Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque", dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

El miércoles, Mohammad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que "la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz". "Si el enemigo viene con un espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática", apunta el rotativo.

Todo ello en respuesta a las declaraciones el miércoles del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que "se acaba el tiempo" para negociar con Teherán sobre su programa nuclear.

El dirigente republicano dijo que si no hay tal negociación, su país atacará Irán, como ya hiciera el 22 de junio golpeando tres instalaciones nucleares, y esta vez "será mucho peor".

- La diplomacia continúa -

Pese a lo incendiario de las declaraciones, los diplomáticos siguen trabajando.

El ministro iraní de Exteriores mantendrá el viernes conversaciones en Turquía, que quiere jugar un rol de mediador para calmar la tensión entre Teherán y Washington y evitar un ataque norteamericano.

El ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, "reiterará la oposición de Turquía a cualquier intervención militar contra Irán, e insistirá en los riesgos de tal iniciativa para la región y el mundo", declaró un responsable de la cancillería turca.

Turquía se prepara no obstante para cualquier escenario, y estudia la forma de reforzar su frontera en caso de caída del régimen iraní, según indicó el jueves a AFP un alto responsable.

En una entrevista con CNN publicada el jueves por la agencia IRNA, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, se dijo abierto a un "diálogo real y en el marco de las reglas internacionales" con Estados Unidos.

"Lo que hemos visto hasta ahora es que el presidente estadounidense trata de imponer (su visión). y si no se acepta, quiere imponer la guerra", prosiguió.

Moscú dijo por su lado que el potencial de negociación con Irán "está lejos de haberse agotado".

El balance de las oenegés sobre la represión desatada por el gobierno en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42.486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17.000.