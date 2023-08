Ante probable ausencia de trump, desantis sería principal foco de ataques en primer debate republicano

Por James Oliphant y Gram Slattery

WASHINGTON, 7 ago (Reuters) - El primer debate republicano de la campaña presidencial estadounidense de 2024 se perfila como un momento crucial para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que necesita urgentemente algo de impulso en su desafío a Donald Trump por la nominación del partido.

Lo que complica las cosas para DeSantis es que Trump, con mucho el favorito en la carrera por el derecho a desafiar al gobernante demócrata Joe Biden, no parece dispuesto a proporcionarle un blanco.

El magnate neoyorquino ha dicho que planea faltar al debate del 23 de agosto en Milwaukee. Si eso sucede, DeSantis se convertiría probablemente en el centro de los ataques de otros candidatos que buscan escalar más allá de él y mostrarse como la alternativa a Trump, según entrevistas con campañas rivales, asesores políticos republicanos y un excandidato presidencial.

Un estratega republicano cercano a Nikki Haley, la exembajadora ante la ONU que también busca la nominación, afirmó que es probable que el campo trate a Trump con "cautela" y en su lugar dirija su fuego contra DeSantis, quien se espera que ocupe el lugar central en el escenario.

"El tipo en el escenario en el puesto número 1 probablemente va a recibir más golpes que los demás", dijo el estratega, que habló bajo condición de anonimato y dio sus puntos de vista sobre el campo republicano en general y no sobre la estrategia de Haley en particular.

En la encuesta más reciente de Reuters/Ipsos, publicada la semana pasada, Trump contaba con el 47% del voto republicano a nivel nacional, mientras que DeSantis había caído 6 puntos porcentuales desde julio, hasta el 13%. Ninguno de los demás candidatos que asistirán al debate llega a dos dígitos.

El empresario hotelero Robert Bigelow, el mayor donante individual de un grupo que apoya la candidatura presidencial de DeSantis, dijo a Reuters el viernes que no donará más dinero a menos que el gobernador de Florida atraiga a nuevos donantes importantes y adopte un enfoque más moderado.

Rick Santorum, exsenador estadounidense y excandidato presidencial republicano en 2012, dijo que DeSantis tendrá que estar preparado para una "avalancha" de ataques, como los que sufrió en su día. "No me preparé para ser el centro de atención", confesó. "No me preparé lo suficiente para los ataques y de dónde iban a venir los ataques. Y me costó".

Más allá de Trump y DeSantis, al menos otros cinco candidatos parecen estar en camino de clasificarse para el debate, incluyendo a Haley, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el senador Tim Scott y el empresario Vivek Ramaswamy.

El exvicepresidente Mike Pence ha tenido problemas para alcanzar el requisito del debate de 40.000 donantes individuales, pero su campaña informó que confía en que finalmente lo logre.

Trump se ha cuestionado si debería presentarse y dar credibilidad a sus candidaturas. Su ausencia plantearía un dilema a sus rivales menos conocidos, que tendrían la oportunidad de presentarse ante una audiencia televisiva nacional de millones de personas: ¿Atacarlo sin riesgo de que les devuelva el fuego o centrarse en los que están ahí?.

Con la excepción de Christie y Pence, los candidatos republicanos han apoyado en gran medida a Trump en su creciente oleada de problemas legales, el más reciente una acusación federal de cuatro cargos por conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020.

DeSantis ha evitado en gran medida hablar específicamente sobre el último caso de Trump, pero ha criticado el proceso como "politizado" y ha insinuado que lo indultaría. Aunque no aparece en sus discursos de campaña, en las últimas semanas DeSantis ha aumentado sutilmente sus críticas a la conducta del expresidente cuando se le pregunta por él en campaña.

En un extracto de una entrevista con NBC News que se emitirá el lunes, DeSantis dijo que Trump "por supuesto" perdió las elecciones de 2020 frente a Biden, en contra lo que el derrotado ha dicho, con afirmaciones falsas de que hubo un fraude electoral generalizado.

(Reporte de James Oliphant y Gram Slattery; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters