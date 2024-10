Ante un Messi incómodo en una cancha anegada, Venezuela empata 1-1 con Argentina en eliminatoria

CARACAS (AP) — Salomón Rondón, goleador histórico de Venezuela, marcó en el segundo tiempo sobre una cancha anegada para darle el jueves a la Vinotinto un empate 1-1 ante Argentina, líder de la eliminatoria sudamericana del Mundial 2026.

El choque entre venezolanos y argentinos comenzó con 31 minutos de retraso como consecuencia del agua acumulada en la cancha luego de una lluvia que torrencial que azotó unas tres horas antes la ciudad oriental de Maturín.

“La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer”, opinó Messi, quien regresó con la Albiceleste tras perderse las dos anteriores fechas por lesión. “No habíamos preparado un partido así, pero sí nos sentíamos preparados para disputar la segunda pelota y buscar el error del rival. La verdad que se hizo muy difícil jugar así, se hizo el partido muy feo, muy trabado”.

Argentina se puso al frente a los 13 minutos, cuando el arquero Rafael Romo intentó despejar con los puños un tiro libre ejecutado por Messi. El balón rebotó en la espalda del zaguero venezolano Yordan Osorio y le llegó a Nicolás Otamendi quien, sin pestañear dentro del área, lo anidó en la red.

Fue el primer gol recibido por la Vinotinto como local en la eliminatoria. Los venezolanos hilvanaron una racha invicta de locales, que incluyó empates sin goles ante Ecuador y Uruguay, así como triunfos 1-0 y 3-0 frente a Paraguay y Chile, respectivamente.

Pese a estar tempranamente en desventaja, Venezuela no se amilanó y a lo largo del resto del partido generó más oportunidades que su rival.

El gol de los venezolanos llegó a los 65 minutos por intermedio de Rondón, asistido por el volante Yeferson Soteldo, quien por la izquierda se sacó a dos defensores argentinos.

El ariete suma 45 goles en 108 partidos con la camiseta de la selección nacional.

La albiceleste, que lidera la eliminatoria con 19 puntos, venía de perder 2-1 ante Colombia. Pese a dilapidar la ventaja, el punto en feudo ajeno le permite llegar a 19, tres más que los propios colombianos, derrotados durante la fecha en su visita a Bolivia.

Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, suma 11 unidades de 27 posibles. Se situó provisionalmente en el sexto lugar, último que concede un pasaje directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El séptimo deberá disputar un repechaje contra un rival de otra confederación.

Queríamos los tres puntos, la verdad somos una selección con ambición… la lluvia condicionó mucho el partido, casi no se podía jugar y, bueno, las indicaciones (del técnico Fernando Batista) eran ser inteligentes, no arriesgar pelotas de más, no cometer esos errores porque el campo no te lo permitía”, dijo Jon Aramburu, defensor del Real Sociedad de España.

“Se empata contra una selección que todo el mundo sabe el potencial que tiene, pero creo esta selección está para ganarle, para competir”.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, de 37 años, no fue parte de la anterior convocatoria debido a una lesión en el ligamento del tobillo que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia a mediados de julio.

El exastro del Barcelona de España se vio bien, pero tuvo pocas ocasiones de destacar, en parte incomodado por las dificultades de trasladar el balón en una cancha repleta de charcos y sometido al seguimiento cercano de sus adversarios.

“Se hizo larga la espera para volver a jugar, fue mucho tiempo afuera, de perderme partidos en el club. Pero estoy contento por haber vuelto”, expresó.

El comienzo del partido estaba previsto para las 5 de la tarde hora local (2100 GMT), pero el balón no rodaba bien por la acumulación del agua y los organizadores decidieron demorar el silbatazo inicial para continuar las labores de drenaje.

“Hoy realmente no se podía jugar al fútbol, había que ir a la segunda pelota”, comentó el centrocampista visitante Rodrigo de Paul. “Muy disputado. Debemos seguir trabajando para cumplir el objetivo de jugar la próxima Copa del Mundo”.

Venezuela visitará el martes a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La Albiceleste, por su parte, recibirá a Bolivia en el estadio Monumental de Buenos Aires

AP