Antes de Bolsonaro, cuatro exmandatarios brasileños se sentaron ante la Justicia

La corte suprema de Brasil se apresta a dar su veredicto esta semana en el juicio contra Jair Bolsonaro, el primer expresidente en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Sin embargo, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto antes del exmandatario ultraderechista (2019-2022) fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos, la mayoría por corrupción.

A la espera de la sentencia, Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Fernando Collor de Mello (1990-1992)

Primer presidente electo por voto universal directo tras la dictadura, Collor (centro-derecha) renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva.

De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado en 2023 a una pena de ocho años de prisión por corrupción por la corte suprema.

En el marco del megaescándalo destapado por la investigación "Lava Jato", fue declarado culpable de haber facilitado "de manera irregular" la firma de contratos entre una empresa de construcción y una filial de la petrolera pública Petrobras.

En mayo, Collor fue autorizado a cumplir su pena en arresto domiciliario por motivos de salud.

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010, 2023-actualidad)

También objeto de la investigación "Lava Jato", Lula fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue finalmente anulada por la corte suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había sentenciado en primera instancia había sido parcial.

Esta anulación permitió a la figura más emblemática de la izquierda brasileña disputar y ganar la elección presidencial de 2022 frente al saliente Bolsonaro.

Dilma Rousseff (2011-2016)

Heredera de Lula, la primera mujer electa presidenta de Brasil fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas.

La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión y grandes manifestaciones en su contra, prepararon el terreno para su salida.

La izquierda brasileña considera aún hoy que ese proceso fue un "golpe de Estado" parlamentario teñido de misoginia.

Michel Temer (2016-2018)

Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Temer (centro-derecha), quien tampoco demoró en aparecer en las primeras planas de los diarios por sus problemas judiciales.

Acusado de corrupción en el marco de la investigación "Lava Jato", se salvó dos veces en 2017 de un juicio ante la corte suprema, gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados.

Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero en ambas ocasiones fue liberado a los pocos días.

