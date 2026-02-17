Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar "rápido"

El presidente Donald Trump dijo el lunes que espera que Ucrania llegue rápidamente a un acuerdo con Rusia, antes de las conversaciones previstas el martes en Ginebra entre Moscú y Kiev bajo el auspicio de Estados Unidos.

"Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, rápido", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, durante un vuelo hacia Washington.

Trump está presionando para poner fin al conflicto, desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero dos rondas previas de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi no arrojaron señales de un avance.

Ambas partes afirmaron públicamente que las discusiones fueron productivas, pero siguen muy alejadas en la cuestión clave del territorio.

Moscú se ha mantenido firme en sus demandas en las conversaciones de amplias concesiones territoriales y políticas por parte de Ucrania, rechazadas por Kiev por considerar que equivalan a una capitulación.

El enviado especial de Trump Steve Witkoff y el yerno del mandatario Jared Kushner integrarán la delegación estadounidense, mientras que el exministro de Cultura ruso, Vladimir Medinski, encabezará el equipo de Moscú.

Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, representará a Kiev, junto con varios otros funcionarios.