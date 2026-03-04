Antes de Hakimi, ¿cómo gestionaron los clubes otros casos de acusaciones de violación

Antes que el marroquí del PSG Achraf Hakimi, otros futbolistas fueron acusados de violación y la respuesta de sus clubes no siempre fue la misma.

Estos son algunos de los casos más emblemáticos:

Wissam Ben Yedder

El delantero internacional francés y su hermano Sabri fueron acusados de violación y agresión sexual en 2023, tras haber conocido a dos mujeres durante una fiesta. Imputado en agosto del mismo año, Ben Yedder siguió siendo el capitán del Mónaco, con el que continuó jugando toda la temporada.

Finalmente dejó el club monegasco al término de la temporada 2023-2024 y, tras etapas en Irán y Turquía, juega actualmente en el Wydad Athletic Club de Marruecos.

Mientras tanto fue condenado en noviembre de 2024 por agresión sexual en otro caso.

Su procesamiento fue anulado en febrero de 2026 tras la apelación del futbolista.

Thomas Partey

En julio de 2025, el ghanés Thomas Partey fue inculpado en Inglaterra por violaciones a dos mujeres y por una agresión sexual contra una tercera, hechos que se habrían producido entre 2021 y 2022 y que el por entonces jugador del Arsenal negó.

Partey abandonó el Arsenal al término de su contrato en junio pasado y fichó por el Villarreal, que declaró "respetar el principio fundamental de la presunción de inocencia" para justificar la operación.

En febrero de 2026, Partey fue denunciado por violación por una cuarta mujer.

El centrocampista, que ha disputado 23 partidos con el Villarreal esta temporada, deberá comparecer el próximo 2 de septiembre ante un tribunal penal en Londres para responder a las primeras acusaciones.

Mason Greenwood

En enero de 2022, el delantero inglés Mason Greenwood, que entonces jugaba en el Manchester United y estaba considerado una gran promesa del fútbol inglés, fue acusado de violación y agresión contra su pareja.

Fue inmediatamente suspendido por su club y, tras pasar un tiempo en prisión preventiva, nunca volvió a vestir la camiseta del United, pese a que fue absuelto de todos los cargos en febrero de 2023.

Cedido primero al Getafe de España para la temporada 2023-2024, Greenwood se incorporó al Olympique de Marsella en 2024.

Benjamin Mendy

El defensa francés, campeón del mundo en 2018, fue acusado en 2021 de violación y agresión sexual por siete mujeres y su club, el Manchester City, lo suspendió de inmediato.

Finalmente absuelto al término de dos juicios, Mendy abandonó el City en junio de 2023 para fichar por el Lorient francés.

En noviembre de 2024 obtuvo ante la justicia la mayor parte de los 11,5 millones de libras (casi 15,4 millones de dólares) de atrasos salariales reclamados a su antiguo club, que dejó de pagarle desde el momento de su imputación e ingreso en detención preventiva, en agosto de 2021, y el final de su contrato, en junio de 2023.

Dani Alves

En enero de 2023, el exlateral del Barcelona y PSG Dani Alves fue acusado de violación por una mujer en España y puesto en detención preventiva.

Acto seguido, su club de entonces, el Pumas mexicano, rescindió el contrato del exinternacional brasileño (126 partidos), que había fichado seis meses antes.

Fue condenado en primera instancia a cuatro años y medio de prisión por un tribunal de Barcelona en febrero de 2024. Tras pasar 13 meses en prisión preventiva, su condena fue anulada en apelación en marzo de 2025.

La fiscalía española recurrió esta anulación ante el Tribunal Supremo. Dani Alves, de 42 años, no ha vuelto a pisar los terrenos de juego desde entonces.