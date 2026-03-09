Antes de volver a los Oscar, Yorgos Lanthimos halla un momento de calma en Atenas

ATENAS (AP) — El cineasta Yorgos Lanthimos, nominado al Oscar, hizo una pausa en su agenda de rodajes y promoción esta semana para celebrar una actividad creativa más tranquila: la fotografía.

El director griego, de 52 años, inauguró recientemente una exposición de sus fotografías en su ciudad natal, Atenas, y presentó imágenes que ha tomado durante los últimos cinco años —muchas captadas mientras hacía sus películas, deambulando por los sets de rodaje y los barrios cercanos, o en viajes de regreso a Grecia.

La muestra reúne 182 fotografías fijas, en color y en blanco y negro, del cineasta conocido por su estilo cinematográfico distintivo —y a menudo perturbador—. Se inauguró pocos días antes de que Lanthimos regrese a Hollywood para la ceremonia de los Premios de la Academia del próximo domingo. En su película más reciente, “Bugonia”, un par de hombres obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una poderosa ejecutiva a la que acusan de ser un extraterrestre.

La película recibió cuatro nominaciones al Óscar, entre ellas mejor película y mejor actriz para Emma Stone, además de candidaturas a mejor guion adaptado y mejor banda sonora original. Las fotos, todas tomadas con una cámara analógica, incluyen varios retratos de Stone, una estrella habitual en sus filmes.

Lanthimos expresó que estaba contento de sumergirse en algo diferente. La fotografía, explicó, comenzó para él como una base técnica para el cine, pero poco a poco se convirtió en algo más personal.

“En la escuela de cine aprendes que el cine básicamente son 24 fotografías por segundo”, señaló. “Así que la fotografía es donde todo comienza”.

Con el tiempo, trabajar con imágenes fijas le abrió una vía creativa separada de la compleja maquinaria de la producción cinematográfica, añadió.

“Puedes estar solo con una cámara, caminando sin tener algo específico en mente”, comentó Lanthimos. “Una fotografía puede tener valor por sí sola, pero muchas fotografías juntas pueden crear otro tipo de valor”.

Para Lanthimos, la fotografía también ofrece algo que el cine rara vez puede: inmediatez.

“Creas algo y casi de inmediato existe”, afirmó, al describir el proceso de tomar y revelar película en un cuarto oscuro. “Puedes tomar una fotografía, imprimirla y sostenerla en tus manos. Esa satisfacción es muy directa”.

Aunque Lanthimos sigue siendo uno de los cineastas más distintivos del cine contemporáneo, indicó que la fotografía desempeñará un papel cada vez mayor en su vida creativa.

A diferencia de las películas, explicó, las fotografías son libres de evolucionar mucho después de haber sido tomadas.

“Puedes presentarlas en un libro, en una exposición, combinarlas de distintas maneras”, dijo Lanthimos. “Hay una libertad en la fotografía que es muy emocionante”.

La exposición en la Fundación Onassis estará abierta hasta el 17 de mayo.