Antes del Mundial de atletismo, Lyles busca inyección de confianza en Lausana

Derrotado el sábado en Chorzow, el campeón olímpico de los 100 m, el estadounidense Noah Lyles, buscará el miércoles en Lausana una inyección de confianza de cara al Mundial de Tokio (13-21 de septiembre), aunque no estará su verdugo en la ciudad polaca, el jamaicano Kishane Thompson, baja por "molestias en la tibia".

El choque entre los dos grandes velocistas del momento debía ser la atracción de la reunión suiza, apenas cinco días después de que el jamaicano se tomase una pequeña revancha de la final olímpica de hace un año y derrotase a Lyles.

En Chorzow, Thompson corrió el hectómetro en 9.87, tres centésimas más rápido que el estadounidense, pero los organizadores de Lausana anunciaron el lunes que el jamaicano, que tiene la mejor marca del año en la distancia, sería baja porque "sufre una molestia en la tibia desde el pasado fin de semana" en Polonia.

Sin el subcampeón olímpico, los 100 m de Lausana pierden buena parte de su interés, pese a que Lyles necesita una victoria para llegar con confianza al Mundial, tras una preparación retrasada por problemas físicos.

"Voy tomando confianza. Cuanto más corro, más progreso; creo que será una linda carrera en Lausana", declaró Lyles que en Chorzow corrió por primera vez en la temporada por debajo de los 10 segundos y que el miércoles tendrá como principales rivales a su compatriota Courtney Lindsey y al jamaicano Oblique Seville.

Wanyonyi y Hodgkinson frente al crono

Entre las otras carreras destacadas del programa de Lasana está el 800 m, tanto en hombres como en mujeres.

En categoría masculina, el campeón olímpico keniano Emmanuel Wanyonyi tratará de rebajar su mejor marca del año (1:41.44) para acercarse a su récord personal (1:41.11), establecido justamente hace un año en la ciudad olímpica, y por qué no al récord del mundo (1:40.91).

En categoría femenina, la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson tratará de volver a intimidar a sus rivales como hizo ya el sábado en Polonia, cuando en su primera carrera en casi un año hizo la mejor marca de 2025 (1:54.74), muy cerca de su récord personal.

Su principal rival será su compañera de entrenamientos Georgia Bell, bronce en los 1500 m en París.

Por su parte, la dominicana Marileidy Pulido se probará en el 200 m luego de que el sábado ganara su prueba fetiche y de la que es campeona olímpica, los 400 m.