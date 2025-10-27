"Antes solo pensaba en el ataque", admite Nuno Mendes

“Antes solo pensaba en el ataque”, admitió a la AFP Nuno Mendes, convertido en uno de los mejores laterales del mundo en el París Saint-Germain de la mano del entrenador Luis Enrique, que le ha impulsado a “defender mejor” para ser más completo.

Pregunta: ¿Cómo llegó el fútbol a su vida?

Respuesta: “Casi siempre ha estado ahí. Jugaba en la calle con mis amigos. En cuanto teníamos un balón, jugábamos. En mi familia, mi hermano jugaba también al fútbol”.

P: Su aventura en París empezó con una cesión, ¿eso le supuso mucha presión?

R: “Venía a otro país, con otra lengua, pero tuve la suerte de tener a Danilo (también portugués) aquí. Me ayudó mucho. Intenté hablar pronto francés para salir de casa. Este es un gran club, con grandes jugadores, y quería formar parte de esto”.

P: ¿Cómo intenta evitar las lesiones musculares después de haber sufrido una seria en 2023?

R: “El equipo médico hace un buen trabajo. El club me ayudó mucho. Me dijo ‘Puedes ir a Portugal, hacer lo que tengas que hacer para recuperarte bien’. Y volver con mi familia, eso me ha servido de mucho”.

P: Al principio jugaba principalmente en defensa pero ahora tiene mucha más libertad. ¿A qué se debe este cambio?

R: “Al principio no era muy bueno en defensa. Atacar con velocidad, eso sabía hacerlo. Luis Enrique se dio cuenta y me ayudó mucho defensivamente. Hoy estoy bien (en los dos aspectos). Intento equilibrar los ataques y descansar un poco cuando hace falta. El entrenador ha hecho un buen trabajo, no solo conmigo. (La polivalencia) es algo que Luis Enrique nos ha aportado y que vamos a conservar toda la vida, aunque haya un día que él se vaya o que nos vayamos nosotros”.

- Efecto Luis Enrique -

P: ¿Se puede decir entonces que Luis Enrique le ha transformado?

R: “Es algo que parte de mí, de saber que puedo mejorar, pero él me ha aportado mucho. Antes, en un contragolpe en defensa era un poco difícil porque yo solo pensaba en el ataque. Pero él me dijo: ‘Tienes que defender mejor y después te daré libertad para atacar’”.

P: Ha recibido muchos elogios en los últimos tiempos. ¿Cree que junto a Achraf Hakimi está reinventando el puesto de lateral?

R: “Es un placer escuchar eso. Achraf y yo estamos en un buen momento. Esto es un trabajo colectivo. Si nosotros estamos bien, el grupo también. Después sabemos que el fútbol puede cambiar muy rápido, así que intentamos estar concentrados en todos los partidos”.

P: ¿Se siente el mejor lateral del mundo?

R: “Me considero un buen lateral, no me gusta decir que soy el mejor. Eso hay que demostrarlo en el campo y es lo que yo intento hacer”.

P: ¿En qué puesto ha comenzado?

R: “En el Sporting (de Lisboa) jugaba al fútbol 7 y allí era extremo izquierda. Después, cuando pasé al fútbol 11, me hicieron retrasar a lateral.

A partir de ahí entendí que el fútbol no es solo atacar".

P: ¿Jugar más retrasado no fue decisión suya?

R: "No fui yo quien lo eligió, son cosas que pasan... Pero hoy me siento bien como lateral: defensa y atacante. Intento salir de mi zona de confort".

Lo colectivo es más importante

P: ¿Cree que puede mejorar?

R: "Tengo muchas cosas que aprender pero en este momento no puedo decir que tenga defectos, que haya cosas que haga mal. Intento siempre estar al máximo y al nivel más alto para ayudar al equipo. No me focalizo en los defectos".

P: ¿Quizás trabajar en el juego con el pie derecho?

R: "Sí, el entrenador quiere que trabajemos con nuestro pie malo (risas) todos los días. Recuerdo un partido de la Copa de Francia en el que en el último minuto me encontré en una posición de disparo con el pie derecho y tiré demasiado suave".

P: El año pasado renovó hasta 2029, más un año en opción. ¿Tuvo otras ofertas?

R: "No. Mi agente habló mucho con el presidente, siempre quise continuar aquí, elevar al PSG al más alto nivel. Las dos partes lo queríamos. Es un placer enorme jugar aquí".

P: Terminó décimo en el Balón de Oro de este año, ¿sueña con ganar algún día ese galardón?

R: "Estoy muy contento por Ousmane (Dembelé). Yo me concentro en mi trabajo. Después, si se pueden ganar trofeos individuales, siempre está bien. Pero antes de eso creo que lo colectivo es más importante".

