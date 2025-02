Antetokounmpo desea jugar con nuevos compañeros, pero muestra cautela por molestia en pantorrilla

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo está emocionado por jugar con sus nuevos compañeros de los Bucks de Milwaukee, pero no está del todo seguro de cuándo llegará ese momento.

Antetokounmpo regresó a entrenar el miércoles después de perderse los seis partidos de Milwaukee previos al receso por el Juego de Estrellas debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Pero ni él ni el entrenador Doc Rivers dijeron si el dos veces Jugador Más Valioso estaría disponible este jueves cuando los Bucks reciban a los Clippers de Los Ángeles.

El miércoles, los Bucks publicaron un reporte de lesiones que incluía a Antetokounmpo y al escolta Damian Lillard, siete veces All-NBA (distensión en el tendón de la corva derecha). Se mencionaba a ambos como cuestionables para el partido contra los Clippers.

“Estoy bien”, dijo Antetokounmpo. “¿Estoy al 100%? No lo sé. Veremos. Pero pude participar en la práctica. Me sentí bien. Veremos. Mañana veremos si estoy al 100%.”

Antetokounmpo apareció por última vez en un partido el 2 de febrero y todavía no ha jugado junto a las adquisiciones realizadas en la fecha límite de canjes: Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr. y Jericho Sims.

Los Bucks quieren ser cautelosos con su figura después de que un problema con la misma pantorrilla le impidió jugar en su derrota en la primera ronda de los playoffs ante los Pacers de Indiana la temporada pasada.

“Tuve una sensación similar a la que tenía y sentí el mismo dolor que tenía antes de lastimarme el año pasado”, comentó Antetokounmpo.

La campaña 2023-24 de Antetokounmpo terminó cuando abandonó el 79no encuentro del curso, una victoria por 104-91 sobre los Celtics de Boston. Ahora dice que la pantorrilla comenzó a molestarle antes de ese partido, y quería asegurarse de abordar el problema de manera más inteligente esta vez.

“Lo sentí días antes de eso, tal vez como una semana o dos antes, y luego compensé demasiado”, explicó. “Uno sigue jugando y piensa: ‘Está bien, solo va a estar tenso. Solo va a estar rígido. Voy a jugar soportando eso.’ Pero no lo hice. No pude jugar con eso y me lastimé. Tuve una sensación similar (esta vez) y soy más inteligente. No quiero estar en la misma posición, así que mi equipo y yo tuvimos la mejor idea de tomar algunos partidos libres, corregirlo y volver a estar saludables. No quieres salir y jugar con miedo.”

Los Bucks (29-24) están en el quinto lugar de la Conferencia Este y necesitarán a un Antetokounmpo sano para tener alguna posibilidad realista de avanzar a las últimas instancias de los playoffs mientras intentan recuperarse de dos eliminaciones consecutivas en la primera ronda.

El ala-pívot de 2,11 metros ocupa el segundo lugar en la NBA en anotaciones (31.8) y el quinto en rebotes (12.2).

