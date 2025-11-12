Antetokounmpo no estará disponible para el partido de los Bucks contra los Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte. (AP) — Giannis Antetokounmpo no jugará para los Bucks de Milwaukee en el partido de la noche del miércoles contra los Hornets de Charlotte mientras lidia con un problema en la rodilla.

Los Bucks anunciaron el miércoles que el dos veces MVP de la liga no estaría disponible debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

Charlotte juega sin LaMelo Ball (pinzamiento en el tobillo derecho) y Brandon Miller (subluxación en el hombro izquierdo).

Este es el tercer partido de los Bucks en un tramo de cuatro noches. Antetokounmpo anotó 15 de sus 30 puntos en el último cuarto mientras los Bucks remontaban un déficit de 13 puntos para vencer el lunes por la noche 116-114 a Dallas. Milwaukee también tiene partidos en noches consecutivas más adelante esta semana, recibiendo a Charlotte el viernes y a los Lakers de Los Ángeles el sábado.

Antetokounmpo lidera la NBA con 33,4 puntos por partido y ocupa el sexto lugar en rebotes con 11,9 por partido. Promedia 6,2 asistencias.

Los Bucks tampoco contarán con Taurean Prince ni Kevin Porter Jr. para el partido del miércoles. Prince está fuera indefinidamente debido a una hernia de disco en el cuello. Porter no ha jugado desde que se torció el tobillo izquierdo en el partido inaugural de la temporada de Milwaukee, y recientemente también se sometió a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.

