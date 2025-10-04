Antetokounmpo regresa a entrenar con los Bucks tras superar el Covid-19

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo llevó a cabo su primer práctica en la temporada el sábado con los Bucks de Milwaukee después de perderse los primeros días del campamento de entrenamiento mientras permanecía en su Grecia natal recuperándose de COVID-19.

Antetokounmpo participó solo en trabajos sin contacto, dijo el entrenador de los Bucks, Doc Rivers.

“Dijo que va a necesitar unos buenos tres días”, comentó Rivers.

Antetokounmpo llegó a Miami el viernes. Los Bucks realizaron el día de medios el lunes —Antetokounmpo participó de manera remota— y comenzaron el campamento en Milwaukee el martes, luego volaron a Miami el jueves para unos días de entrenamientos en la Universidad Internacional de Florida antes de su apertura de pretemporada el lunes contra el Heat,

“Creo que afectó a mi cuerpo. No me siento al 100% físicamente todavía”, dijo Antetokounmpo refiriéndose a lidiar con la enfermedad. "Estoy tomándolo día a día, volviendo a estar en forma. Pude hacer algo de cinco contra 0, correr un poco. Mañana estaré un poco mejor. Tengo como 18 días hasta el primer juego, así que creo que estaré bien”.

Antetokounmpo, quien cumplirá 31 años en diciembre, iniciará su 13ra temporada en la NBA, todas con Milwaukee. Ha sido elegido nueve veces al Juego de Estrellas, es campeón de la NBA, dos veces MVP, MVP de las Finales de la NBA y es uno de los únicos dos jugadores que han promediado al menos 30 puntos por juego en cada una de las últimas tres temporadas. Shai Gilgeous-Alexander del actual campeón Oklahoma City Thunder es el otro.

No tener a Antetokounmpo en parte del campamento podría resultar ventajoso, dijo Rivers. Los Bucks básicamente saben lo que él aporta. Entrenar sin él permite a los Bucks ver qué podría suceder en los minutos en los que no está en la alineación.

“La clave para nuestro equipo cada año son los minutos cuando Giannis no está en la cancha. Así que hemos estado trabajando en eso. Y tal vez eso nos ayude a largo plazo”, señaló Rivers.

