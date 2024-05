Antetokounmpo se pregunta cómo puede seguir saludable, tras eliminación de Bucks

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo dice que sólo pudo correr aproximadamente a la mitad de su máxima velocidad, mientras intentaba a marchas forzadas volver en los playoffs con los Bucks, quienes finalmente fueron eliminados en la ronda inicial.

Antetokounmpo sufrió un tirón en la pantorrilla izquierda el 9 de abril, en una victoria sobre los Celtics de Boston, y no jugó de nuevo.

“En nuestra opinión, no era seguro que yo saliera a jugar, porque no podía correr a mi velocidad máxima”, dijo Antetokounmpo el viernes, un día después de que la temporada de Milwaukee terminó con una derrota de 120-98 ante los Pacers de Indiana en el sexto partido. “Sólo podía correr al 30 o 40%

“Incluso ahora no puedo correr a toda velocidad. Probablemente esto me va a tomar unos días, semanas o meses, lo que sea. No sé cuánto tiempo pasará antes de que pueda volver a lo que hacía”.

Es la segunda campaña consecutiva en la que Milwaukee ha caído en la primera ronda de los playoffs con su astro limitado por las lesiones.

Antetokounmpo, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió dos partidos y medio de la serie del año pasado, en que Milwaukee sucumbió por 4-1 ante el Heat de Miami, debido a un golpe lumbar.

Ahora, el astro griego contempla la posibilidad de modificar su programa de actividades en el receso entre campañas. Quizá deba incluso adaptar su estilo de juego en busca de mantenerse saludable.

“Tengo que tener un poco más de suerte”, consideró. “Tengo que ser un poco más cuidadoso. Tal vez tenga incluso que ajustar mi juego. Hay muchas cosas que estoy dispuesto a hacer, cualquier cosa a fin de que yo esté ahí en la cancha y no decepcione a mis compañeros”.

Antetokounmpo se ha recuperado antes de manera extraordinaria tras lesionarse. El ejemplo más notable fue el de 2021, cuando se perdió los últimos dos partidos de la final de la Conferencia Este por una hiperextensión de rodilla pero jugó todas las Finales de la NBA.

Terminó anotando 50 puntos en el sexto duelo, una victoria sobre los Suns de Phoenix, con la que Milwaukee aseguró el título.

Esta lesión fue distinta.