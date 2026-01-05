Anthony Joshua publica su primera actualización tras el accidente que mató a dos amigos

LONDRES (AP) — El ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua emitió su primera actualización pública el domingo tras el accidente automovilístico que mató a dos de sus amigos en Nigeria.

Joshua publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece sentado en un sofá con su madre y otras tres mujeres, una de las cuales sostiene una foto en su regazo. Joshua escribió "My Brothers Keeper" en el pie de foto junto con dos corazones.

Los medios británicos informaron el sábado que Joshua había regresado a Gran Bretaña antes de los funerales de Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, que según se informó se llevaron a cabo el domingo.

Ellos murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto con Joshua chocara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos el lunes.

Joshua sufrió heridas leves y el dos veces campeón de peso pesado fue dado de alta de un hospital el miércoles después de ser considerado apto para recuperarse en casa.

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron clips en las redes sociales de ambos jugando al tenis de mesa juntos.

El conductor del coche, Adeniyi Mobolaji Kayode, fue acusado el viernes de conducción peligrosa e imprudente, y el caso judicial se aplazó al 20 de enero para el juicio.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

El domingo, el ex campeón mundial de peso pesado Tyson Fury anunció que saldrá de su retiro en medio de especulaciones sobre una esperada pelea con Joshua, quien aún no ha comentado sobre su futuro en el boxeo.

